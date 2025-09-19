Leaserijders woest: wij willen dinosap!

Leaserijders zijn woest over de nieuwe belastingmaatregelen vanaf 1 januari 2027 en willen gewoon in brandstofauto’s blijven rijden.

Het is de tweede helft van september en het dubbel demissionaire kabinet heeft afgelopen dinsdag de miljoenennota gepresenteerd. Inmiddels is het debat over Gaza de miljoenennota al weer twee dagen onderweg en beginnen de eerste lobbyclubs zich te roeren.

Het gaat over een maatregel uit de miljoenennota die bepaalt dat per 1 januari 2027 werkgevers bij nieuwe leasecontracten een heffing moeten aftikken van 12 procent over de cataloguswaarde van de nieuwe leaseauto. Als dat een auto is met een diesel, benzine of hybride aandrijflijn. We schreven er op de derde dinsdag van september al over.

Leaserijders zijn woest!

Even een klein rekenvoorbeeld. Voor een niet zo heel spannende maar als leaseauto populaire hybride Toyota RAV4 leg je minimaal 50.995 euro neer. Dat betekent dat de werkgever vanaf 2027 jaarlijks 6.119,40 euro mag overmaken naar vadertje staat. Want let op, het is een jaarlijks terugkerende heffing. De brandstofauto als zakelijke auto gaat dus verdwijnen, want dat is een kostenpost die voor bedrijven enorm op kan lopen.

Nou dat wisten we dus al, maar nu komen de protesten los natuurlijk. De Vereniging voor Zakelijke Rijders (VZR) trapt alvast af in het AD. Ze zetten hoog in, deze maatregel tast namelijk de vrije keuze aan, aldus de VZR.

Leaserijders willen brandstofauto’s!

De directeur van de belangenvereniging Anton Pluim geeft namelijk aan dat de leaseauto fiscaal een deel van het salaris is. Dat neemt de overheid nu weg. Dat is nogal wat aldus Pluim.

Niet iedereen kan de overstap naar elektrisch maken, bijvoorbeeld doordat er geen laadpaal in de buurt van de woning is. Er is altijd een beleid geweest om elektrisch rijden te stimuleren. Dat werkt veel beter. Anton Pluim wil gewoon weer gratis geld en niet straf

Bijtelling EV te duur

Nou weet een kind dat belonen beter werkt dan straffen, maar feit is dat de beloningen uit het verleden vooral heel veel geld hebben gekost. Daarom zijn al die voordelen ook in de loop der tijd afgebouwd.

De VZR wijst erop dat er geen bijtellingvoordeel meer in 2026 en dat betekent dat de zakelijke rijder die in een elektrische auto rondrijdt gewoon 22 procent moet bijtellen over de cataloguswaarde van een vaak in aanschaf duurdere EV moet gaan betalen. Oneerlijk!

Ook kunnen de arme leaserijders niet meer ongestoord vakantie vieren met een elektrische auto, want volgens directeur Pluim is dat in veel landen allemaal nog erg lastig. Dit laatste argument vinden we nu al twijfelachtig, maar zal in 2027 nog minder valide zijn als nu.

EV kind van de rekening?

Dus is de Vereniging van Zakelijke Rijders “bang” dat mensen zelf weer een auto gaan kopen en hun kilometers gaan declareren. Wat daar precies erg aan is weten we niet, behalve dan dat er niet snel meer mensen in een EV stappen denken wij.

Er bestaat ook een Vereniging Elektrische Rijders (VER) die dan weer wel positief is. Wat apart is aangezien er tussen beide verenigingen veel overlap is, maar goed. Die zijn uiteraard vóór overheidsmaatregelen die elektrisch rijden de aantrekkelijkste keuze maakt en dit is een maatregel die daarvoor gaat zorgen volgens hen.

Dan nog wat nuance. Op dit moment is al bijna de helft van alle nieuwe leaseauto’s een EV. Daarnaast hebben veel grote bedrijven nu al een beleid dat werknemers alleen nog maar elektrische leaseauto’s mogen kiezen. En als 2027 te vroeg komt, dan heeft tante Ursula al het idee om vanaf 2030 alle wagenparken verplicht elektrisch te maken in heel de EU, dus dan moeten die boze leaserijders alsnog af van brandstofauto’s! We gaan het zien.