Leaserijders woest: wij willen dinosap!

Leaserijders zijn woest over de nieuwe belastingmaatregelen vanaf 1 januari 2027 en willen gewoon in brandstofauto’s blijven rijden.
Het is de tweede helft van september en het dubbel demissionaire kabinet heeft afgelopen dinsdag de miljoenennota gepresenteerd. Inmiddels is het debat over
Gaza de miljoenennota al weer twee dagen onderweg en beginnen de eerste lobbyclubs zich te roeren.
Het gaat over een maatregel uit de miljoenennota die bepaalt dat per 1 januari 2027 werkgevers bij nieuwe leasecontracten een heffing moeten aftikken van 12 procent over de cataloguswaarde van de nieuwe leaseauto. Als dat een auto is met een diesel, benzine of hybride aandrijflijn. We schreven er op de derde dinsdag van september al over.
Leaserijders zijn woest!
Even een klein rekenvoorbeeld. Voor een niet zo heel spannende maar als leaseauto populaire hybride Toyota RAV4 leg je minimaal 50.995 euro neer. Dat betekent dat de werkgever vanaf 2027 jaarlijks 6.119,40 euro mag overmaken naar vadertje staat. Want let op, het is een jaarlijks terugkerende heffing. De brandstofauto als zakelijke auto gaat dus verdwijnen, want dat is een kostenpost die voor bedrijven enorm op kan lopen.
Nou dat wisten we dus al, maar nu komen de protesten los natuurlijk. De Vereniging voor Zakelijke Rijders (VZR) trapt alvast af in het AD. Ze zetten hoog in, deze maatregel tast namelijk de vrije keuze aan, aldus de VZR.
Leaserijders willen brandstofauto’s!
De directeur van de belangenvereniging Anton Pluim geeft namelijk aan dat de leaseauto fiscaal een deel van het salaris is. Dat neemt de overheid nu weg. Dat is nogal wat aldus Pluim.
Niet iedereen kan de overstap naar elektrisch maken, bijvoorbeeld doordat er geen laadpaal in de buurt van de woning is. Er is altijd een beleid geweest om elektrisch rijden te stimuleren. Dat werkt veel beter.Anton Pluim wil gewoon weer gratis geld en niet straf
Bijtelling EV te duur
Nou weet een kind dat belonen beter werkt dan straffen, maar feit is dat de beloningen uit het verleden vooral heel veel geld hebben gekost. Daarom zijn al die voordelen ook in de loop der tijd afgebouwd.
De VZR wijst erop dat er geen bijtellingvoordeel meer in 2026 en dat betekent dat de zakelijke rijder die in een elektrische auto rondrijdt gewoon 22 procent moet bijtellen over de cataloguswaarde van een vaak in aanschaf duurdere EV moet gaan betalen. Oneerlijk!
Ook kunnen de arme leaserijders niet meer ongestoord vakantie vieren met een elektrische auto, want volgens directeur Pluim is dat in veel landen allemaal nog erg lastig. Dit laatste argument vinden we nu al twijfelachtig, maar zal in 2027 nog minder valide zijn als nu.
EV kind van de rekening?
Dus is de Vereniging van Zakelijke Rijders “bang” dat mensen zelf weer een auto gaan kopen en hun kilometers gaan declareren. Wat daar precies erg aan is weten we niet, behalve dan dat er niet snel meer mensen in een EV stappen denken wij.
Er bestaat ook een Vereniging Elektrische Rijders (VER) die dan weer wel positief is. Wat apart is aangezien er tussen beide verenigingen veel overlap is, maar goed. Die zijn uiteraard vóór overheidsmaatregelen die elektrisch rijden de aantrekkelijkste keuze maakt en dit is een maatregel die daarvoor gaat zorgen volgens hen.
Dan nog wat nuance. Op dit moment is al bijna de helft van alle nieuwe leaseauto’s een EV. Daarnaast hebben veel grote bedrijven nu al een beleid dat werknemers alleen nog maar elektrische leaseauto’s mogen kiezen. En als 2027 te vroeg komt, dan heeft tante Ursula al het idee om vanaf 2030 alle wagenparken verplicht elektrisch te maken in heel de EU, dus dan moeten die boze leaserijders alsnog af van brandstofauto’s! We gaan het zien.
Headerfoto: Zakenauto van het jaar 2025, de BMW iX1
Reacties
hippopotamus zegt
Ik werk bij een groot bedrijf, en vanaf oktober mogen we al alleen maar EVs leasen. Al was een niet-EV nu al erg onaantrekkelijk ivm een lager budget, en veel meer brandstof voorschot. Vraag me wel af of goed is doorgerekend of het elektriciteitsnet een versnelling in aantal EVs wel aan kan.
mashell zegt
Hoezo versnelling in aantal EV’s? Benzine auto’s mogen niet meer. Elektrisch rijden wordt heel duur gemaakt door de hoge bijtelling en de gulzige MRB tarieven. De medewerker laat dus de lease auto maar helemaal zitten en gaat privé rijden, is dan minder flexibel, komt minder vaak naar kantoor en stoot meer CO2 uit.
hippopotamus zegt
De wet van de glijdende schaal. Nu kun je je niet voorstellen dat je een EV gaat leasen, maar tegen de dan geldende situatie opeens wel. Dat merk ik nu bij mezelf. Ik was heel erg van plan een PHEV te gaan leasen volgend jaar. Maar met de nieuwe regels, wordt het tegen al m’n oude principes in een EV.
Jouw beoogde effect zal ook zeker plaatsvinden, maar ik denk (let op: denk) niet op grote schaal.
mashell zegt
Het is altijd al een kwestie van euro’s geweest. Een EV lease auto is nu nog financieel gezien een beetje aantrekkelijk. Dat verdwijnt straks door het regeringsbeleid. Ik heb al collega’s die de leaseauto weggedaan hebben vanwege “te duur”.
JelmerS zegt
Als je het hebt over een vrije keuze dan zou je denken dat wel/niet een leaseauto ook een voor de hand liggende keuze is.
pignon zegt
Ik ben afgehaakt met lezen toen ik las dat bijtelling verward wordt met afdracht/inhouding door werkgever. Niet iedereen hoeft fiscalist te zijn, maar als je er geen verstand van hebt, bericht er dan niet over
Michel zegt
Nee. Bijtelling wordt niet verward met de afdracht van de werkgever. Door de afdracht die de werkgever moet gaan doen op brandstofauto’s dwingen ze de werknemer te kiezen voor een EV. Die werknemer moet dan meer bijtelling betalen, want die EV is op dit moment duurder dan een brandstofauto.
pignon zegt
Waarom schrijf je dan dat de werkgever dik 6 mille overmaakt naar vadertje staat omdat de werknemer een toyotavan 50k least?
Michel zegt
Je had beter wel het hele artikel kunnen lezen.
Omdat dat vanaf 2027 het geval gaat zijn volgens de plannen van deze miljoenennota. NAAST de bijtelling die de werkNEMER dan moet afdragen, moet de werkGEVER 12 procent van de cataloguswaarde van een auto met een brandstofmotor gaan afdragen. Er wordt dus twee keer betaald.
Ergo: einde brandstofauto als leasewagen
Robert zegt
Goed verhaal. Als ik het goed begrijp gaat dit overigens pas in voor de leasecontracten die op of na 1 januari 2027 worden afgesloten. Tot die tijd kun je dus nog ruim een jaar voor een (P)HEV of diesel kiezen.
En wat ik in het artikel van afgelopen dinsdag ook al zei: first world problem. Hele volksstammen zullen zelfs nooit in de gelegenheid zijn om überhaupt een leaseauto te mogen uitzoeken van hun werkgever.
Johanneke zegt
Lekker janken. Mijn broer reed 45k in een instap E-tron uit 2019. Weet je wel hoe matig die is. Als hij dat kan zonder problemen, moet het met de moderne EV makkelijk kunnen. Pak gewoon je stomme model 3 of Y. Super goed laadnetwerk. Denk in oplossingen, niet in problemen.
ty5550 zegt
Der zijn tegenwoordig veel fijnere alternatieven met ook nog eens 800 volt technologie als het er af kan. Een 20 minuutjes laden en je bent weer de baan op. En dat Tesla netwerk, 10 jaar geleden was dat een dikke plus maar er zijn tegenwoordig zo veel kwalitieve en goed gelegen alternatieven dat je daarvoor zeker geen Tesla moet nemen.