Deze labradoodle-carrier van Mercedes heeft 712 pk

De Mercedes E63 AMG is geen misselijke jongen. In ‘S’ uitvoering (rijtest) levert de auto 612 pk en is ‘ie naar verluidt eigenhandig verantwoordelijk voor het feit dat BMW met een Competition versie van de M5 op de proppen is gekomen met 625 pk. De standaard M5 heeft immers slechts 600 Pferde onder de Haube.

Mercedes-adepten zullen waarschijnlijk moeten wachten op een faceliftje van de W213-generatie van de ‘E’ voordat de driepuntige ster de concullega’s uit München weer kan overtroeven. Of ze kunnen natuurlijk een beroep doen op een tuningboer. In dat laatste geval is er keuze genoeg. Brabus is uiteraard een geijkte optie, maar er zijn nog veel meer tuners die zich wagen aan de producten van Das Haus. Het creatief genaamde Wheelsandmore heeft nu ook wat goodies klaar voor de E, onder andere een setje grote velgen en meer power.

De velgen zijn 21″ jetsers die de tuner de naam F.I.W.E meegeeft. Bijzonder aan de velgen is dat ze niet alleen achter, maar ook vóór een concaaf design hebben dat de auto optisch nog breder maakt. De motor van zowel de standaard E63 als de E63 S kan Wheelsandmore oppompen tot 650, 680 of 712 pk. Een en ander gebeurt middels de Plug-and-Play tuningbox, die en passent de limiter verwijderd. Klanten die bang zijn hun met de hand gebouwde AMG-motor op te blazen kunnen rustig slapen: de anabolendealer geeft namelijk twee jaar garantie op de hele aandrijflijn.

Om de E af te maken kan je ‘m ook nog wat dichter bij de grond laten leggen en voorzien van een luide Klappenauspuff. Over de prijs van die opties worden in het persbericht geen uitlatingen gedaan, over de prijs van de tuningbox wel: deze kost je 4.999 Euro inclusief 19 procent Duitse BTW. Powaaaaaaah!