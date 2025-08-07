Deze nieuwe auto slaat als een tang op een varken. Toch is ‘ie vet

De reden waarom mag je gauw vergeten, want het is gewoon een dik apparaat.

Een lompe, zware, grote SUV proberen te verkopen met een lichtgewicht pakketje. Ja, daar kom je niet mee weg natuurlijk. Dat is leuk op een Alpine A110, maar met een SUV kun je niet anders concluderen dat het onzin is. Die paar gram gewichtsbesparing op het totaalgewicht is peanuts. Dat neemt niet weg dat zo’n actiemodelletje toch hebberig kan maken.

We hebben het over de nieuwe Range Rover Sport SV Carbon. Het lichtgewicht materiaal speelt een hoofdrol bij deze speciale editie van het model. Koop het vooral omdat je de auto prettig op je netvlies ligt, maar niet om de lichtgewicht cowboy uit te hangen. Het is nu niet dat de SV Carbon opeens als een kart stuurt of zo.

Carbon alles

We kennen de Range Rover Sport SV inmiddels als het gespierde broertje in de familie, vergelijk het met de SVR van de vorige generatie Range Rover Sport. De SV Carbon doet daar een schepje bovenop. Zo is de motorkap uitgevoerd in carbon, inclusief een zichtbaar weefpatroon. Dat is gaaf.

Daarnaast komt forged carbon op plekken waar je het wat minder verwacht. Zelfs de velgen zijn van carbon. 23 inch groot en volgens Land Rover Range Rover goed voor 76 kilo gewichtsbesparing. Achter die carbon velgen zitten carbon keramische remmen. Had ik al gezegd dat de Range Rover Sport SV Carbon veel carbon heeft?

Binnenin gaat de carbon-koorts vrolijk verder. Het dashboard en ook de achterkanten van de stoelen zijn voorzien van forged carbon. Ook leuk. Het gaat allemaal om gewichtsbesparing in het persbericht, maar het totaalgewicht vermelden ho maar.

Motor

Het recept is bekend van de Range Rover Sport SV. Onder de kap zit een 4.4-liter Twin Turbo V8 uit de rekken van BMW die 635 pk en 800 Nm aan koppel levert. Daarmee knalt deze unit in 3,8 seconden naar de 100 km/u.

De topsnelheid bedraagt 290 km/u. Geen record en er zijn SUV’s die nog harder lopen. Denk aan een Aston Martin DBX S of een Bentley Bentayga Speed. Maar dat maakt niet uit, 290 is hard zat.

De wereld mag ‘m voor het eerst bewonderen tijdens de Monterey Car Week op 13 augustus. Land Rover Range Rover hoopt natuurlijk lekker orders te schrijven onder de Californische zon. Geef ze eens ongelijk.

Nergens op slaan kan heel lekker zijn

Een dikke SUV met een carbon motorkap, carbon velgen, carbon dashboard en 635 pk. Het klinkt als een idee van iemand die teveel Need for Speed of Midnight Club heeft gespeeld. Maar kan jou het schelen. Het resultaat is toch wel een indrukwekkende machine, zo’n Range Rover Sport SV Carbon.