Nederlandse prijs Toyota RAV4 bekendgemaakt

De nieuwe hybride crossover van Toyota heeft een prijskaartje gekregen.

In Parijs stond Toyota onder meer met deze RAV4. Een nieuw hoofdstuk van een succesverhaal, want internationaal een zeer populaire crossover. Of de nieuwe het ook in Nederland goed gaat doen is afwachten. De prijzen zijn bekend, dus het vergelijken kan beginnen.

Wij krijgen de RAV4 met een tweeliter benzinemotor (175 pk) en als 2.5 Hybrid Electric met 218 pk. In beide gevallen levert Toyota de crossover met voorwielaandrijving. Aandrijving over alle vier de wielen zal een optie zijn, maar dat is enkel mogelijk op de duurdere hybride. De instapper, de 2.0 benzine 2WD, is er vanaf 34.995 euro. De hybride is met 39.995 euro een kleine vijf mille duurder. Waar de 2.0 benzine standaard een handgeschakelde versnellingsbak heeft, komt de hybride met een CVT-automaat. Het voordeel van de handbak op de voorwielaangedreven 2.0 is dat deze variant een trekgewicht heeft van 2.000 kg, terwijl de automaat maximaal 1.500 kg mag trekken. De hybride mag 800 kg trekken, of 1.650 kg als je voor vierwielaandrijving kiest.

De nieuwe Toyota RAV4 concurreert met auto’s als de Nissan Qashqai, de Mitsubishi Outlander en de Honda CR-V. De crossover staat medio januari bij de dealer. Wie de hybride kiest met de optionele vierwielaandrijving moet langer wachten. Deze variant arriveert pas in mei 2019 in ons land.