De M3 Touring die BMW niet durfde te bouwen kan van jou zijn

Gewoon in Nederland wordt een vrijwel exacte kopie aangeboden van de BMW M3 Touring die het nét niet haalde.

Afgelopen week nog deelden we dat je een BMW M3 E36 Touring kan kopen. Huisvlijt, maar wel zoals ‘BMW het gedaan zou hebben’. Je zou namelijk zeggen dat een aandrijflijn in meerdere carrosserievormen lepelen kinderspel is. Toch weigerde BMW het bij veel van hun modellen, helemaal van M. Er kleefde iets… puristisch aan. Maar het had meer redenen.

BMW M3 Touring

Zo kwam BMW bijvoorbeeld wel met een M5 Touring op basis van de E34. Waarvan er slechts 891 gebouwd zijn, dus zo storm liep het niet. Vandaar dat voor de E36 werd besloten om met een coupé, cabrio en sedan te komen, maar niet met een Touring. Verrassend genoeg werd zelfs de sedan weer afgeschoten bij de opvolger, de E46. Terwijl in theorie dat het debuut geweest zou zijn voor de leukste combinatie volgens sommigen: M3 Touring. Die was er namelijk als concept.

En dat is zo simpel als je denkt. Pak een E46 Touring-koets, stop een S54 met 343 pk voorin, pas dezelfde chassisaanpassingen toe als de coupé en voer hem qua uiterlijk hetzelfde uit: brede bouw, grote velgen en remmen en M-bumpers. Productieklaar, dus bouwen maar. En dat deed BMW niet. Bij de M5 E6x werd nog één keer gedurfd om een M Touring uit te brengen, die ook tegenviel. Toen was het basta voor BMW. Terwijl, hoe anders is dat nu: de M3 Touring G81 is zo populair dat BMW direct besloot om de M5 G90 ook als Touring (G99) uit te brengen. Nu is het misschien wel de betere vorm dan de sedan.

BMW M3 Touring E46 te koop!

Die enige BMW M3 Touring E46 ter wereld, die houdt het merk zelf als uniek concept. Jammer is dat, dat de markt nu pas zo aan slaat op dikke estates. Zo’n M3 Touring E46, was briljant geweest. Je raadt het al: naar aanleiding van de E36 M3 Touring te koop werden we op de hoogte gesteld dat er nu ook een E46 M3 Touring te koop staat – in Nederland!

Uiteraard gaat het weer om huisvlijt, maar dat voelt vrij denigrerend als je ziet hoe veel werk erin is gestoken. Het doel was om precies te evenaren wat BMW op de markt wilde brengen met de E46 M3 Touring. Wat ons betreft is dat gelukt. Dat begint al met het uiterlijk: niet alleen zijn de M3-bumpers, skirts, velgen en brede bouw overgenomen, ook is de auto herspoten in de kleur die BMW gebruikte voor de enige E46 M3 Touring: Shadow Chrome.

Het interieur wijkt qua kleurstelling wel wat af van de echte BMW M3 E46 Touring: die had stoffen versies van de M3-stoelen. De zelfbouw-M3 heeft daar Cinnamon-kleurige lederen E46 M3-zetels voor gekregen, inclusief bijpassende deurbekleding. Ook fraai! Verder is het interieur zo goed als M3-waardig gemaakt qua stuur en pook, waarbij we ook gelukkig geen SMG-bak maar gewoon een handbak zien.

We zien geen foto van de motorruimte, maar de E46 Touring-donorauto heeft natuurlijk ook de 3.2 liter grote ‘S54B32’ zes-in-lijn uit de M3 ontvangen. Goed voor 343 pk en 365 Nm. Overigens gaat het wel om een S54 met 250.000 kilometer achter de kiezen. Gezien de rest van de goede staat hopen we erop dat de motor goed is bijgehouden en die kilometers weinig uitmaken. Bovendien biedt de verkoper aan dat er tegen extra kosten een hagelnieuwe S54 voorin mag met 0 kilometer erop (inclusief aanpassing in het dashboardscherm). Evenals verder aanpassingen, zoals een KW-schroefset, Brembo Big Brake-kit, CSL-velgen en andere populaire M3-mods.

Kopen

Kijk wel uit, want het kan prijzig worden. De BMW M3 Touring E46 zoals ‘ie nu staat mag mee voor 69.950 euro. Dat is wel veel geld: als de M3 Touring gewoon geproduceerd was, waren ze waarschijnlijk een stuk minder waard. Maar goed, we waarderen het vakwerk en zien wat het gat is dat BMW achterliet in 2000. Dus voor het ultieme gevoel en iets unieks snappen we het wel. De aanbieder heet M Classics en daar kan je terecht voor alle info en het kopen van de auto.

Met dank aan Jeroen voor de tip!