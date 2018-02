De Mercedes W09 nader bekeken

De regerend wereldkampioen presenteerde vanmiddag de Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, W09 voor intimi. Heeft Mercedes het recept gevonden om voor de vijfde keer op rij de dubbel te pakken?

Mercedes heeft de voorvleugel overgenomen van 2017, om precies te zijn het concept dat men voor de GP van Maleisië al gebruikte. Hoewel het concept goed werkte, kunnen we in Barcelona ongetwijfeld nog verbeterde versies verwachten.

Al enige jaren rijdt Mercedes met een elegante neus zonder stompje, en dat is in 2018 niet anders. Wel hebben Silberpfeilen een andere nosecone meegekregen. De W09 reed met een erg smalle nosecone, die vrij abrupt overging naar het bredere stuk van de neus waar de benen van de coureur zitten. Voor 2018 is die overgang gladgestreken. Dat ligt een stuk lekkerder op het netvlies en verstoort de luchtstroom tegelijkertijd iets minder.

Onder de neus keert de zogeheten cape terug. De cape is een hulpmiddel om de zogeheten Y250 vortex te stabiliseren. De Y250 vortex is een werveling die ontstaat door het drukverschil tussen de neutrale vlakke middensectie van de neus (250mm uit het midden van de auto, vandaar de naam Y250) en het getrapte gedeelte.

Mercedes debuteerde vorig jaar, samen met Toro Rosso, een aangepaste voorophanging waarbij de bovenste wishbones hoger zitten gemonteerd om zo de luchtstroom naar de bargeboards en sidepods te optimaliseren. Dat het idee werkt blijkt wel uit het feit dat andere teams het massaal kopiëren, en het mag dus ook geen verrassing zijn dat Mercedes deze vinding laat terugkeren op de W09.

Paddy Lowe (ex-Mercedes, nu Williams) voorspelde dat 2018 wel eens een “battle of the bargeboards” zou kunnen worden, en Mercedes lijkt dat te bevestigen. De Duits-Britse renstal presenteert haar bolide met wellicht de meest complexe bargeboards tot nu toe. Vanaf de zijkant gezien valt het allemaal wel mee. De bargeboards nemen de vorm van die van de W08 over, maar missen elk één vleugeltje. Op de shots van boven en van voren valt pas op hoe bijzonder complex de Mercedes W09 is. De bargeboards van de W09 tellen meer vleugeltjes dan de gemiddelde Batmobile en moeten Mercedes tot in extreem detail controle geven over de luchtstroom naar de sidepods en langs de sidepods af naar de achterkant van de wagen. Het meest in het oog springen zijn de extra flaps vlak voor de vloer.

De sidepods volgen de designfilosofie van vorig jaar. Mercedes is daarmee het eerste team dat definitief geen variant op het naar achter hellende concept van Ferrari introduceert. De renstal heeft wel gekozen voor een kleinere en iets hogergeplaatste inlet, waardoor je langs de onderzijde betere luchtgeleiding naar de achterzijde krijgt.

Kijken we naar de airbox, dan zien we dat deze fractioneel groter is dan die van de W08, en tevens een horizontaal spijltje kent. Het horizontale spijltje stabiliseert deels de door de Halo (onboard video Valtteri Bottas hier) verstoorde inkomende luchtstroom. Verwacht overigens nog een boomerang-achtig vleugeltje op de Halo tijdens de tests, want zonder dat ding wordt de luchtstroom richting de airbox dermate verstoord dat de auto’s niet goed kunnen koelen. Dat is ook de reden waarom de Halo de afgelopen twee jaar zo beperkt getest is. Op de foto hieronder een vereenvoudigd en gedramatiseerd effect van de luchtstroom met en zonder vleugeltje op de Halo. Rood is zonder, groen is met:

De packaging van de motor is flink verbeterd. Het bodywork aan de achterzijde van de auto oogt daardoor ietwat slanker dan dat van de W08, maar het is vooral te zien vanaf de zijkant, waar de curve van het bodywork een stuk sterker naar beneden loopt. Ondanks dat de haaienvin dit jaar niet meer is toegestaan, creëert Mercedes hierbij toch nog een vrij grote vin op de rug.

Iets verder naar achteren zien we dat ook de achterwielophanging verhoogd is, en dat de verhoging ook een omleiding van de wastegate-uitlaatjes met zich meebrengt. Hierdoor wordt de luchtstroom naar de diffusor en achtervleugel gestabiliseerd.

Never change a winning team lijkt dan ook het motto van Mercedes. De W09 borduurt sterk voor op de designfilosofie van de W08. Ondanks dat die auto oorspronkelijk als ‘diva’ werd bestempeld, heeft Mercedes er vertrouwen in dat dat hét te kloppen recept is. Niet geheel ten onrechte, vorig jaar wist die filosofie ze immers de rijderstitel én constructeurstitel op te leveren. Daarmee kunnen we wel stellen dat Mercedes weer een sterke auto heeft neergezet. Of ‘ie ook sterk genoeg is om de concurrentie voor te blijven gaan we de komende maanden zien.