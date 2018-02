Mag de Alfa Romeo 4C a.u.b. zo terugkeren?

Dat zou toch eens fijn zijn.

In de eerste jaren nadat Alfa Romeo de 4C introduceerde, zal het merk ongetwijfeld meermaals met wild kloppend hard wakker zijn geworden. De imagobouwer van het merk, die het grote publiek alvast een beetje warm moest maken voor haar meer mainstream auto’s deed het allesbehalve goed in de verkopen.

Het leek er dan ook lange tijd op dat Alfa Romeo plannen voor een opvolger van de compacte sportauto met tegenzin in het water had gegooid. Gelukkig kwamen daar eind vorig jaar ineens geruchten dat de 4C toch wel terug zou keren. De samenwerking tussen Alfa Romeo en Sauber biedt de Italianen immers goede kansen om zichzelf terug in de schijnwerpers te plaatsen. En aangezien een aan de Formule 1 deelenemende autofabrikant zichzelf niet in de spiegel kan aankijken zonder een waardige sportauto in haar gamma te hebben, heeft Alfa Romeo nu weer voldoende reden om de 4C nieuw leven in te blazen.

De opvolger zal in het beste geval in de tweede helft van 2018 geïntroduceerd worden, maar plaatjes zijn er nog lang niet. Gelukkig maar dat het internet overstroomt met aan de computer gekluisterde kunstenaars, die er zo nu en dan een aardige tekening uitmikken.

Zo ook Khashayar Jenabi, die een verschrikkelijk extreme opvolger van de Alfa Romeo 4C ontwierp. Waar de 4C momenteel als concurrent gezien kan worden van de Alpine A110, is zijn versie vele malen intenser. Dit legt hij zelf ook uit in een van de schetsen. Volgens hem neemt zijn 4C karakteristieken over van Alfa Romeo’s huidige designtaal, maar is hij doorontwikkeld om er een Abarth-versie van te maken. Onder de kap zouden we een hybride motor vinden. Laten we zeggen dat Alfa Romeo bij zuster Ferrari aanklopte, om de krachtbron uit de LaFerrari te lenen.

Niet dat dat ooit zou gebeuren, maar toch. Dromen mag altijd.