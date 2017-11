De haaienvin verdwijnt uit de Formule 1

Yay or nay?

Het nieuwe reglement van 2017 werd over het algemeen behoorlijk goed ontvangen. Dat is op zich niet zo vreemd; brede banden en een agressieve look scoren altijd goed bij de fans. Dat de wagens op vrijwel elk circuit de ronderecords zouden verbreken, was een aangename bijkomst waar we al jaren niet mee te maken hadden gehad. Maar wacht, is dat nou…?

Juist, die vervloekte haaienvin maakte jammer genoeg zijn return. Je kunt het de ontwerpers niet kwalijk nemen; zij doen simpelweg hun uiterste best om de auto’s zo snel mogelijk over de circuits te kunnen laten stormen. Maar ja, vertel dat maar eens aan miljoenen fans over de wereld. Die zien een snoeilelijk aanhangsel boven het motorcompartement en beginnen massaal moord en brand te schreeuwen. De nieuwe eigenaren, wanhopig op zoek naar nieuwe fans, zagen deze dreiging en beloofden het op te lossen.

Hoewel het geklaag vrij snel verdween werden er achter de schermen de nodige aanpassingen gedaan. Maanden geleden inmiddels stemden de teams over het lot van de haaienvin. Hieruit bleek dat ook zij toch wel afwilden van de haaienvin en voortaan liever een Mercedes-achtig exemplaar gebruikten. Met het einde van het seizoen om de hoek moest er definitief een beslissing genomen worden om het lot van de vin te bezegelen.

Zo op het eerste gezicht lijkt het misschien rechtdoorzee, maar dat was het dus allesbehalve. In de afgelopen maanden hadden de teams namelijk bedacht dat de haaienvin toch maar moest blijven. Bij de meeting van de F1 Strategy Group deze week, waar de uiteindelijk stemming werd gedaan, werd duidelijk dat ineens iedereen weer voor was. Of nou ja, iedereen behalve McLaren. Teambaas Eric Boullier beargumenteert:

“I don’t understand why everyone went to do something else other than the regulations. It has been voted months ago to go with no shark fin – a sort of mini shark fin. This is in the regulations for next year. Some teams believed it will change again, and wanted to keep the big fin. Then it was discussed to have a Mercedes style fin and in the end we just remind everybody what was voted six months ago.”

Om eerlijk te zijn ben ik geen fan van Eric, maar dit keer heeft hij toch echt een punt. Dus, geniet nog maar even van de haaienvin, want de Grand Prix van Abu Dhabi zal voorlopig de laatste keer zijn dat je hem in al zijn glorie zal zien.