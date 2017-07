Mansory verliest mojo, pakt Bentley Mulsanne decent aan

Mansory wat is dit nou? Waar hebben jullie de wilde bodykit gelaten?

Mansory heeft inmiddels flink wat naam gemaakt in de tuningswereld, maar dat hebben ze niet voor elkaar gekregen door subtiel te werk te gaan. De creaties van de tuner zijn doorgaans wild besprenkeld met carbon en veelal getooid in schreeuwerige kleuren, hoewel de toko van Kourosh Mansory soms ook de doodzonde begaat om auto’s matzwart of grijs te spuiten. Bekende Mansory-bakken zijn bijvoorbeeld de 4XX Siracusa, deze stijlvolle Porsche Panamera en natuurlijk de Bentley Conti GT van Eljero Elia.

Bij het nieuwste project heeft Mansory zich echter een beetje ingehouden, zo lijkt het. Alleen een splitter onder de voorbumper, kleine side-skirts, een spoilerlip op de kofferklep en een diffusertje uit carbon springen direct in het oog. Zouden de Mansory-mannen hun wilde haren verloren hebben na een rustgevend ritje in de Mulsanne (rijtest)?

Mansory zegt zelf dat ze ‘de sportieve kant’ van de Mulsanne willen activeren met de modificaties. Daarbij horen ook de 22 inch grote ‘M8’ velgen met high performance banden in de maat 285/35. Behoorlijk breed en plat rubber dus voor zo’n luxe slee. Het is trouwens niet alleen maar show en geen go, want de tuner blaast de motor op van 512 naar 585 pk.

Persoonlijk ben ik niet zo kapot van deze nieuwe aanpak van Mansory. Doe mij maar gewoon een standaard Mulsanne of, als het echt moet, een volledig clapped out tuningshok. Wenn schon, denn schon, zoals ze in Mansory’s thuisbasis Brand zouden zeggen. Maar misschien vind jij deze ‘tussenweg’ wel prettig? Laat het weten, in de comments!