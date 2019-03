De nieuwe auto van Kanye West is pure wansmaak

Als de velgkeuze nog niet erg genoeg is: de auto waar ze onder liggen is dat wel.

Kanye West is niet per definitie een ‘wansmaak-rapper’, laten we daarmee beginnen. Er zijn figuren waarvan je weet dat elke auto een hele smakeloze set velgen krijgt. Maar de laatste ‘verstandige aankoop’ van Kanye en zijn vriendinnetje Kim was ‘gewoon’ een Tesla met ‘gewoon’ de standaard velgen. De rest van zijn wagenpark is eveneens niet perse smakeloos.

Tot zover het positieve gedeelte van Kanye’s smaak. Vandaag werd namelijk duidelijk dat West ook nog af en toe even zijn gangster-kant toont. Dat was in dit geval een tint beige die nét niet helemaal wit is en misschien wel de lelijkste velgen die ooit op een auto zijn gezet. Voor wie nu alle catalogi afstruint en tot de conclusie komt dat hij de velgen niet kan vinden: velgenboeren, zelfs Forgiato, hebben zich nog niet gewaagd aan dit ‘revolutionaire’ design. Kanye heeft zelf het ontwerp aangeleverd. Nou is er waarschijnlijk geen enkele auto die deze enorme units goed staat, maar de Amerikaan koos voor een auto die extra lelijke velgen ook niet bepaald kon gebruiken.

Jup: iedereens favoriete flex-SUV uit Ingolstadt Sant’Agata Bolognese was de keuze van ‘Ye. De Lamborghini SUV valt bij rappers en celebs goed in de smaak, maar onder de autoliefhebbers krijgt de SUV het zwaar te verduren. Maar wat kan jou het schelen als Kanye zijnde, laat de haters lekker schreeuwen. Jij rolt in een unieke Lambo.

Om het geheel compleet te maken werd het interieur voorzien van blauwe bekleding. Omdat hier niet iemand als een gek heeft zitten bekleden met de blauwe stof, is de kleur stiekem best gaaf. Als een soort RS6 Nogaro Edition, waar de RS6 een kotskleurige Lamborghini SUV is. Ik zou liever de Nogaro hebben, maar ik ben dan ook geen Kanye West. Whatever floats your boat…

De auto staat ook op video, dat check je hieronder.



Beeld: BOTB via Twitter.