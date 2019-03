Heeft Victor Mids iets met deze auto gedaan?

De Nederlandse illusionist was overigens in geen velden of wegen te bekennen..

Als je goed kijkt naar het kenteken staat er helaas het woordje ‘concept’. Het is dan ook een groot vraagteken of Lexus deze cabrio-variant van de LC Coupé in productie gaat nemen. Het zou de Nederlandse illusionist Victor Mids in elk geval niet misstaan.

De beroepsgoochelaar beschikt over een witte LC Coupé en zou z’n illusionistische haren kunnen laten wapperen, mocht hij overstappen op de cabrio. Onder de kap is de LC Convertible minstens zo prettig. De heerlijke 5.0 met 477 pk, of de V6 Hybride met 359 pk.

In combinatie met een achtpitter zal de Lexus de ultieme cruiser zijn. Wel voor de Amerikaanse markt, want in Nederland heeft deze auto niets te zoeken. Zo’n dakconstructie voegt extra gewicht toe aan de toch al niet te lichtvoetige LC en in combinatie met een V8 zou de auto onbetaalbaar worden in ons kikkerlandje. Als huuralternatief op een Mustang of een Camaro zou de Lexus niet verkeerd zijn. Maar ja, dan moeten de Japanners het concept wel in productie nemen!