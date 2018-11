ABT lanceert unieke RS6+ Nogaro Edition

Is dit dan de laatste RS6 C7 waaraan zij zich zullen vergrijpen?

Voor een bedrijf van zijn formaat maakt ABT bijster weinig one-off modellen. Van de RS6+, bijvoorbeeld, hebben ze slechts eenmaal eerder een unieke uitvoering gemaakt, speciaal voor Jon Olsson. Nu de nieuwe Audi A6 (C8) alweer een tijd op de markt is, komt de huidige generatie van de RS6 (C7) alsmaar dichterbij zijn einde. Om de meest succesvolle RS6 nog een laatste keer te eren, heeft ABT deze week een unieke RS6+ Nogaro Edition gemaakt.

Het is een enigszins merkwaardige stap, want de originele Nogaro Edition op basis van de huidige RS6 is ook al door ABT geprepareerd. Sterker: speciaal voor de uitzwaai-editie van de RS6 klopte Audi aan bij zijn huistuner. De Nogaro Edition, die zijn leven begon als een simpele RS6 Performance, kreeg dankij ABT’s geknutsel aan de ECU liefst 705 pk tot zijn beschikking. Audi produceerde in totaal 150 exemplaren van het model.

Dat zijn er 149 meer dan er van dit unieke model gemaakt zullen worden. Behalve het feit dat deze one-off vele malen zeldzamer is dan de originele Nogaro Edition, heeft de auto ook meer vermogen in huis. ABT heeft de kraan nog iets verder opengedraaid en besloot pas te stoppen bij 735 pk. Daarnaast is ook het koppel toegenomen naar 920 Nm. In de praktijk wordt de auto er niet sneller van, want de topsnelheid blijft met 320 km/u hetzelfde. De auto schiet in 3,3 seconden naar de 100 km/u. Wel geniet ABT’s huzarenstuk een aantal nieuwe carbon onderdelen, om de auto nog iets agressiever voor de dag te laten komen. Ook zijn de velgen gegroeid van 21 naar 22″.