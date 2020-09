De nieuwe Defender als camper? Dat kan! - Autoblog.nl

En het ziet er nog best gaaf uit ook.

Voor een roadtrip naar de meer exotische oorden is een Land Rover Defender misschien wel de ideale auto. Het was natuurlijk niets voor niets de Vakantieauto van het Jaar 2020. Als je het kan betalen heb je een robuuste alleskunner die een stuk comfortabeler is dan bijvoorbeeld zijn voorganger. Als je er dan ook nog in kunt slapen en eten is het helemaal mooi.

Dat laatste kan geregeld worden. Het Duitse GehoCab zijn namelijk bereid om de nieuwe Defender om te toveren tot camper. Zoiets wordt al snel heel lelijk, maar dat valt deze keer reuze mee. De opbouw heeft namelijk een strak design die uitstekend aansluit op het design van de Defender. Als het resultaat er in het echt net zo gelikt uitziet als op de plaatjes in ieder geval.

De opbouw is 1,80 meter breed, 3,95 meter lang en 1,95 meter hoog. Als je dat te hoog vindt is er tevens een lagere variant die de totale hoogte van de auto op 2,75 houdt. Dankzij het gebruik van carbon blijft het gewicht beperkt tot 460 kg. GehoCab rust de Defender uit met onder meer een douche, toilet, twee bedden, een keukentje, een compressor koelbox en watertanks met een inhoud van 90 liter.

Aan dat alles hangt wel een prijskaartje. Je bent alles bij elkaar minstens €104.500 kwijt voor de transformatie van je Defender. GehoCab installeert de opbouw trouwens ook op de G-klasse, Wrangler en zelfs de nieuwe Ford Bronco.

Voor degenen die wel op vakantie willen met hun nieuwe Defender, maar hun auto niet meteen helemaal om willen bouwen tot camper heeft Land Rover zelf een oplossing. Zij bieden voor het mooie bedrag van €3.081,96 namelijk een daktent aan.

Mocht je nog niet overtuigd zijn van de capaciteiten van de Defender als vakantieauto, Wouter en Martijn leggen het haarfijn uit aan de hand van een volkomen objectief puntensysteem: