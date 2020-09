De nieuwe Hummer laat je bewegen als een krab - Autoblog.nl

Waarom snappen we niet helemaal, maar de nieuwe Hummer laat je bewegen als een krab. Althans, dat is wat GMC zegt.

Vind jij het recht vooruit rijden ook zo ontzettend saai? Dan heeft GMC goed nieuws voor jou! Met de allernieuwste Hummer hoeft dat straks niet meer. Vanwege redenen die ons niet geheel duidelijk zijn, heeft GMC bedacht dat je met de nieuwe Hummer moet kunnen rijden als een krab. Check onderstaande video om te zien wat ze bedoelen.

In de video doet GMC alsof ze het wiel hebben uitgevonden. ‘Soms zijn de grootste sprongen voorwaarts, diagonaal’. Diagonaal is hier een tamelijk cruciaal woord. Want zoals iedereen wel weet – en ook kan zien in het filmpje – staan krabben niet bekend om het diagonaal lopen. Eerder van links en naar rechts. En wat doet de Hummer? Juist, die rijdt diagonaal. De voor- en achterwielen draaien wel dezelfde kant op, maar het is absoluut geen hoek van negentig graden.

En daardoor vragen wij ons een beetje af wat hier de toegevoegde waarde van is. Mocht je inderdaad als een krab naar lichts of rechts kunnen rijden – een beetje zoals in I, Robot – dan is dat natuurlijk geweldig. Heb je in één klap alle parkeerproblemen opgelost. Maar dit? Een beetje diagonaal? GMC zelf claimt dat het geschikt is voor off-roadende klanten, maar vermeldt niet hoe, of wat ze hier eigenlijk aan hebben.

Het is stiekem ook een beetje de vraag hoe baanbrekend nieuw dit eigenlijk is. Veel auto’s worden tegenwoordig geleverd met rear wheel steering, waarbij de achterwielen op lage snelheden tegensturen. Op die manier is je draaicirkel een stukje kleiner, wat het manoeuvreren makkelijker maakt. Op hoge snelheid draaien ze juist weer mee – zoals de Hummer in het filmpje – om de stabiliteit te verbeteren. Auto’s zouden dit dus in theorie al een tijdje kunnen, Hummer is alleen de eerste die het daadwerkelijk doet.

Op 20 oktober horen we waarschijnlijk meer over deze (optionele) functie. Dan onthult GMC namelijk de nieuwe Hummer. Eerder hoorden we van GMC dat de elektrische Hummer 1000 pk krijgt, 15.591 Nm en binnen drie seconden naar de 97 km/u sprint. De krabbige Hummer wordt geleverd als pick-up en SUV. Vermoedelijk gaat de nieuwe elektrobak volgend jaar in productie.