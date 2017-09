De nieuwe Insignia GSi Sports Tourer is hot & spicy

Naast een station-variant van de Insignia GSi, introduceert Opel ook een nieuwe motor.

Goed nieuws voor papa’s met (een klein beetje) haast. Opel komt met een Sports Tourer-versie van de Insignia GSi. Eerder dit jaar stofte Opel het GSi-label af met de introductie van de Insignia GSi sedan. Net als de sedan, krijgt de GSi Sports Tourer een tweeliter turbomotor onder de kap met 260 pk en 400 Nm koppel. Liever een diesel? Dan heeft Opel goed nieuws voor je.

De Insignia GSi wordt namelijk ook als diesel verkrijgbaar. Een nieuwe 2.0 bi-turbo met 210 pk en 480 Nm koppel komt naar het GSi-label. De Insignia GSi Sports Tourer sprint met dit blok in 7,5 seconden naar de honderd en de topsnelheid bedraagt 245 km/u. De acceleratietijden zijn prima te noemen, maar heel snel gaat het allemaal niet. Het verbruik ligt volgens Opel op 8,9 l/100km in stadsverkeer, 6,1 l/100 km buiten de stad of 7,3 l/100 km gecombineerd. De Insignia GSi Sports Tourer komt standaard met vierwielaandrijving met torque vectoring. Zowel de benzine- als de dieselmotor is gekoppeld aan een achttraps automaat. Er kunnen vijf mensen worden vervoerd en de bagageruimte bedraagt 1.665 liter

Dan mag het vermogen en de sprinttijd wellicht geen indruk maken, het uiterlijk is wel lekker dik. Stoerdere bumpers, Brembo-remmen en 20-inch velgen op Michelin Pilot Sport 4-banden laten zien dat dit geen reguliere Insignia betreft. Informatie over prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium.