Het verhaal van een uiterst middelmatige auto

Een ode aan een absoluut muurbloempje.

Onlangs hield jullie aller @CasperH een heuse rant over de crossover. Mocht je het nog niet gelezen hebben, hij was er niet heel erg over te spreken. Al het kwaad in de wereld, al het onrecht en alle ellende komt door de crossover. Het is met name de valse illusie van veiligheid, milieuvriendelijkheid, terreinwaardigheid en coolheid die zo’n auto biedt. Daarom besteden we vandaag aandacht aan de meest nuchtere auto die niet meedeed aan ‘lifestyle’-onzin. Het was gewoon een auto waar we vroeger allemaal in reden. Die auto is de Opel Vectra.

De Opel Vectra is de grootste rijdende middelmatigheid der dingen. Laten we dat vooropstellen. Daarmee zou je kunnen verwachten dat het een bijzonder slechte auto is, maar dat is niet waar. Het is misschien zelfs de beste auto ooit gebouwd, als je in ogenschouw neemt dat ze voor zeer aanvaardbare prijzen de dealers uitrolden. Ondanks alle onzin die in de folder stond, was de Opel Vectra ontworpen om zo middelmatig mogelijk te zijn.

De Opel Vectra kwam in 1988 op de markt als opvolger van de Opel Ascona. Het mooie aan de eerste generatie Vectra was dat alles zo eenvoudig en doelgericht mogelijk ontworpen was. De koplampen waren gewoon koplampen, er kwam licht uit en ze zaten aan de voorkant. Precies goed. Ze waren rechthoekig, want dat was voor fabrikant Hella het goedkoopste om ze te fabriceren, waarschijnlijk. Daartussen zat een grille en daaronder een voorbumper. De openingen van de grille en bumper waren vrij beperkt. Dat was expres gedaan, om zo de luchtweerstand zo laag mogelijk te houden. Daar was Opel ijzersterk in destijds.

Waar Opel ook ijzersterk in was, was het bouwen van benzinemotoren. Ze waren redelijk pittig en betrouwbaar. Als er iets misging kon je tante er nog aan sleutelen. Aanvankelijk waren alle motoren achtkleps viercilinders. Diesels waren eind jaren ’80 nog niet top en Opel was geen uitzondering. De Isuzu-blokken waren luidruchtig, traag en niet eens zo heel erg zuinig. Topuitvoering was de Vectra GT met 115 pk sterke 2-liter motor. In het begin kon je alle Vectra’s zowel als vierdeurs sedan als vijfdeurs hatchback krijgen.

In 1989 komt er een bijzonder gave variant van de Vectra op de markt, de Vectra 2000. Aan het uiterlijk kon je meteen zien dat je met een dikkere variant te maken had. Denk aan de vijfdaags velgen van maar liefst 15″, dikke voorbumpers, gewijzigde grille, mistlampen, gewelfde side-skirts, en een bescheiden achterspoiler. De Vectra 2000 had de C20XE– motor onder de kap, het 150 pk sterke tweeliter blok uit de Calibra 16v en Astra GSI 16v. Mede dankzij motor kon je bij de lokale pomp ‘16v’ plaatjes kopen. Met voorwielaandrijving ging de Vectra 2000 in 8,5 seconden naar de 100 km/u terwijl een topsnelheid van 215 km/u tot de mogelijkheden behoorde.

We leggen de nadruk op ‘met voorwielaandrijving’, want de Vectra was ook leverbaar met vierwielaandrijving. Dit kon besteld worden op de 1.8 S, 2.0i GL en dus ook de 2000. De Vectra 2000 4×4 was iets langzamer dan de voorwielaangedreven variant. 0-100 duurde 9,5 seconden en de topsnelheid bedroeg 205 km/u. In Nederland was deze variant leverbaar, maar ze zijn maar mondjesmaat verkocht. De meeste 4×4’s ronden aftrek in Alpenlanden als Oostenrijk en Zwitserland, alwaar men daadwerkelijk de integrale aandrijving kon waarderen. Een crossover was toen nog niet nodig, met een Vectra kwam je een heel eind.

De Vectra wordt in 1992 gefacelift. Zoals je kunt verwachten stelde het niet veel voor. Het was met name een update om het ontwerp een klein beetje meer sjeu te geven. De Vectra kreeg een iets frivolere neus, de velgen waren anders (maar nog steeds cool), de bumpers waren wat geprononceerder en de achterlichten kregen er een stripje bij. De Vectra 2000 werd met de facelift helaas overboord gekieperd. In de plaats kwam een Vectra GT, met dezelfde 2.0 motor. Qua uitrusting en prestaties scheelde het niet veel met de Vectra 2000. Wat wel een verschil was: je kon de Vectra GT nu ook als hatchback krijgen. Nu was het dus mogelijk om een vijfdeurs Vectra te combineren met 150 pk. Dat lijkt niet zo veel vermogen, maar het gewicht (nog geen 1.200 kg) veel erg mee. Mede dankzij de lage luchtweerstand haalde de GT een topsnelheid van 225 km/u!

Er kwam ook een nieuw topmodel, de Vectra Turbo 4×4. Deze had een viercilinder turbomotor met 204 pk en 280 Nm onder de kap. Dat lijkt tegenwoordig niet zoveel, maar op de M3 na kon je elke 3 Serie uit die tijd wel hebben op de Autobahn. Het mooiste was nog dat niemand het ervan af kon zien hoe snel deze Vectra was. 0-100 km/u in 6,8 seconden en een top 240 km/u is naar hedendaagse maatstaven nog altijd zeer vlot, maar in 1992 was dit een raszuivere sleeper. In 2018 al helemaal.

Die cijfers geven maar een gedeelte van de prestaties weer. Er zijn tegenwoordig meerdere middenklassers met een 2.0 turbomotor die dergelijke prestaties halen. Maar dankzij de zesbak die nog gespatieerd was op acceleratie in plaats van maximale zuinigheid (korte bakverhoudingen dus) was de tussenacceleratie ook indrukwekkend. Ook het geringe gewicht (iets meer dan 1.350 kg) droeg bij aan de feestvreugde. Helemaal als je bedenkt dat de Vectra Turbo 4×4 er nauwelijks sneller uitzag dan de gewone Vectra GT. Het plaatje ‘turbo’ aan de achterkant was een weggevertje. Wist je meteen waarom je die verdraaide Vectra niet kon bijhouden.

In 1993 komt daar nog eentje bij, de Vectra met V6 in CD(X)-uitvoering. De Vectra V6 krijgt standaard een automaat, passend bij het relaxte karakter van de auto. Ook hier ziet niemand eraan af dat dit een bijzonder luxe en vlotte automobiel is. Gelukkig zijn er op dit moment minimaal twee van die nette uitvoering in Nederland. Ok, de badge heb je niet mee, maar de Vectra V6 in CDX uitvoering was zeer compleet met lederen bekleding, airco, houtafwerking en unieke velgen waarmee de hele straat kon zien dat jouw Vectra net even een beetje meer bood dan andere Vectra’s. Sterker nog, qua prestaties kon de Vectra V6 zich met gemak meten met een Audi 80 2.6 of BMW 320i. Gelukkig zien we we ze nog eens voorbijkomen.

De Vectra was nooit bijzondere, stoere of avontuurlijke auto. Het was een auto waarmee je alles kon doen. Wilde je droog, warm en betrouwbaar transport om van A naar B te gaan met de hele familie? Dan was de Vectra de trouwe vriend die altijd voor je klaar stond. Maar omdat de Opel Vectra net zo veel charme had als een frituurpan, wasmachine of koelkast zijn de meeste al uit het straatbeeld verdwenen. Voor 1.000 euro kun je een prima exemplaar op de kop tikken. Een GT of 2000 vind je al vanaf 3.500 euro en voor 10 mille heb je een redelijk nette Turbo 4×4. Natuurlijk, niet zo bijzonder als die Lancia Delta HF Integrale die tegenwoordig 50 mille of meer kosten, maar je houdt ze wel bij op snelweg.