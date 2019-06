De nieuwe Renault Captur lekt het internet op

Iets te vroeg laat de tweede generatie zijn gezicht zien.

De Renault Captur stamt alweer uit 2013. De auto is misschien wel de oorzaak van het gruwel der kleine crossovers. Terwijl het eigenlijk gewoon heel slim gespeeld is. Er zijn mensen die graag een auto van het formaat Clio willen, maar dan met een hoge zit. Combineer dat met de stoere looks van een SUV et voilà: de Captur is geboren.

De auto kwam één jaar na de Clio IV. Ook de facelift kwam precies tegelijkertijd in zijn levenscyclus en nu is het tijd voor de Clio om vervangen te worden door de compleet nieuwe Clio V. Ook de Captur zal daarom binnen nu en een jaar vervangen worden. De Captur II laat nog even op zich wachten, al kunnen we al wel vrij zeker zeggen hoe hij eruit gaat zien. De auto is gelekt.

Eigentlich sollte der #Renault #Captur II erst im Laufe des Sommers vorgestellt werden, doch nun ist ein Bild vom fertigen Captur II aufgetaucht. pic.twitter.com/van3Q3qnKN — RenaultBlog.de (@renaultblog_de) June 13, 2019

De auto krijgt een compleet nieuwe snuit aangemeten. De Clio is ondanks zijn gelijkenissen met de voorganger, compleet nieuw, dus de Captur zal dat ook zijn. De nieuwe Captur krijgt de bekende L-vormige dagrijverlichting mee, waardoor hij als nooit tevoren op de Clio lijkt. Maar dan stoerder en hoger, uiteraard.

Wanneer we de introductie van Renault mogen verwachten, is niet bekend. Als Renault de trend doorzet zoals bij de vorige Captur, zal de auto qua aandrijflijn en interieur eveneens veel lijken op de Clio.