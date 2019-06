De Opel Casper en Opel Wouter komen eraan

What's in a name?

Een autonaam is altijd vrij lastig voor een fabrikant. Het moet ergens voor staan. Klanten moeten bij een naam weten wat ze kunnen verwachten. Soms moet zo’n naam even groeien.

Ook moet een fabrikant opletten dat het niet een vies woordje is. Of dat het niet is uit te spreken. Het resultaat is vaak dat je te maken krijgt met de meest vergezochte abstracte namen als Leganza, Carisma, Sonata, Magentis, Primera, Atenza en Impreza. En dan heb je nog geluk, want merken geven nu vaak de voorkeur aan cijfer/letter combinatie om hun types te duiden.

Opel is een uitzondering. Het merk gebruikt veelal een die eindigt op ‘A’: Corsa, Astra, Insignia. Twee kleine Opels die daar niet aan meedoen zijn de Adam en de populaire Karl. Deze jongensnamen zijn gekozen om het Duitse karakter van de Opels te onderstrepen, in de geest van Wir leben Autos. In het kader van 120 jaar Opel is er de speciale Karl 120 Jaar Edition. Deze schijnt heel compleet te zijn, maar dat is niet wat er uniek aan is.

Nee, het is namelijk de optie om je EIGEN badge te kiezen! Jazeker, jij kunt dus gewoon opteren voor een Opel Casper, Opel Wouter of de Opel Autoblog. Dan het mooiste: je eigen naam kiezen voor de badge kost niets extra. De spotgoedkope Opel Karl is overigens minder Duits dan zijn naam doet vermoeden, de auto komt namelijk uit Zuid-Korea. Het is een van de auto’s die de samenwerking met PSA niet gaat overleven.