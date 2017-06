De nieuwe Volkswagen Polo lekt uit

Luttele uren voordat Volkswagen officieel het doek van de nieuwe Polo aftrekt, is de auto al op het web verschenen.

Op de site Wheelsage stonden namelijk kortstondig opeens wat foto’s van Volkswagen’s nieuwe B-segmenter. De foto’s zijn inmiddels van de site verwijderd. Op de plaatjes staat niet alleen een gelige Polo met een R-line logo in de grille, maar ook een rode Polo GTI. We moeten hierbij wel aantekenen dat testmodellen van de Polo eerder al vrijwel zonder camouflage gespot zijn. Combineer dat met enkele teasers die Volkswagen de wereld ingeslingerd heeft en de betere fotoshopper heeft zo een nieuwe auto in elkaar geknutseld.

Kortom, we houden een klein slagje om de arm, maar naar verluidt is dit ‘m echt. Zo niet, dan zal ‘ie in ieder geval zeer sterk op de real deal lijken. We wilden je de plaatjes daarom niet onthouden. Nu kan je tenminste indruk maken bij de koffieautomaat door je collegae als eerste te vragen naar hun mening over Volkswagen’s nieuwste. Later vandaag volgt meer info over de Poooo-Loooo.