Oostbloktrucks omzeilen massaal milieuboetes

Da's toch nie normaal!

De wereld steekt niet eerlijk in elkaar, zo simpel is het nu eenmaal. In een nieuwe editie van “waarom de regels weer eens in ons nadeel vallen” hebben we te maken met buitenlandse vrachtwagens die doodleuk over de Maasvlakte rijden, zonder dat er aandacht wordt geschonken aan onze milieunormen. Dit terwijl Nederlandse vrachtwagens juist streng gecontroleerd worden, en zodoende de dupe zijn.

Alle trucks die zich in de Gemeente Rotterdam of op de Maasvlakte willen verplaatsen, moeten in principe aan de milieunormen voldoen. Deze houden o.a. in dat de vrachtwagens een motor moeten hebben die voldoet aan de eisen van de Euro 6-norm. Middels een registratie moeten de vrachtwagens van tevoren in het systeem worden gezet, zodat is vastgelegd dat ze daadwerkelijk aan die eisen voldoen.

Je voelt hem al aankomen, niet? Exact, inmiddels is gebleken dat zo’n 44 procent van alle buitenlandse vrachtwagens die een bezoek brengt aan de Maasvlakte niet geregistreerd is. Niet alleen dat, want naast het feit dat de Oost-Europese truckers goedkoper zijn, worden diezelfde overtredende vrachtwagens ook niet eens gecontroleerd. De camera’s die de nummerborden controleren, om te kijken of de regels overtreden worden, hebben geen oog voor de buitenlandse platen.

Daarbij komt dat de overtredende buitenlandse vrachtwagens alleen op hun wanpraktijken gewezen kunnen worden door middel van handmatige controles. Nu is dat al geen waterdichte manier om in te grijpen, maar doordat het aantal controleurs de afgelopen jaren ook nog eens is afgenomen, wordt de oneerlijkheid alleen nog maar groter. Nederlandse transportbedrijven hebben immers massaal in schone motoren moeten investeren, maar als de concurrentie dit niet hoeft te doen en ermee wegkomt, zijn de verliezen tamelijk groot. (Bron: Algemeen Dagblad)