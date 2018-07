Rejoice: Aston Martin Vantage met handbak op komst

Puristen opgelet: hij komt er aan.

Aston Martin verblijde ons eind vorig jaar met de nieuwe Vantage. Na zo’n 15 jaar stuurt hij zijn voorganger met pensioen, wat eigenlijk niet eens zozeer hoefde. Met de tijdloze styling, ondersteund door onder meer V12-versies en gave speciaaltjes had de oude Vantage het wellicht nog wel even volgehouden.

Dat alles neemt echter niet weg dat de nieuwe Vantage wederom een geslaagde auto is. Het design is typisch Aston Martin, ware het niet dat de kans op tijdloos zijn lager is dan zijn voorganger. Gelukkig hoeven we niks te vrezen: de nieuwe Vantage zal ook om de zoveel tijd bijgehouden worden door speciale versies. Zo meldde de Aston Martin-ingenieur Matt Becker aan Road & Track.

Het eerste ‘speciaaltje’ staat al snel op de planning. Er werd bij AM over gepraat als een mogelijke volgende stap, die volgend jaar werkelijkheid wordt. Een simpele doch gewilde versie van de Vantage: een manual. De huidige AMG V8 is momenteel alleen beschikbaar met automatische bakken: de 7G-Tronic en Speedshift van Mercedes (beide zeventraps) en de achttraps bak van ZF. Leuk voor snelheidsduivels maar de puristen onder ons blijven een derde pedaal meer waarderen.

Er komt dus een vierde transmissie bij, een handgeschakelde bak. Details daarover zijn momenteel nog niet bekend. Dat een handgeschakelde bak niet vanzelfsprekend is komt door de vierliter V8 van AMG. Die motor is namelijk nog nooit gebouwd met een handbak, omdat Mercedes en AMG zelf ongeveer compleet om zijn naar automaten. Aston Martin zal dus zelf zowel hard- als software moeten ontwikkelen om een handbak te realiseren. “Maar, wij houden wel van een uitdaging”, aldus Becker.