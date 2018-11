Porsche breit einde aan 991 met de 911 GT2 RS Clubsport

Dingetje hoor!

Porsche schijnt niet te hebben begrepen dat ze met de krankzinnige GT2 RS (rijtest) al het uiterste uit de 991 hadden getrokken, want een halve dag na de onthulling van de nieuwe generatie 911 (992), onthult de Duitse sportwagenfabrikant doodleuk een raceversie van het 700 pk sterke straatmonster. Op de Los Angeles Auto Show heeft de automaker zojuist de doeken getrokken van de 911 GT2 RS Clubsport, de niet-straatlegale broer van het origineel

Het hart van de 911 GT2 RS Clubsport is net als bij de meest krachtige varianten van de 911 de twin-turbo 3,8-liter zescilinder, die in de praktijk goed is voor precies 700 pk. Daaraan verbonden heeft Porsche een zeventraps, dual clutch PDK-tranmissie. Het is niet precies duidelijk hoe snel de auto is in een sprint naar de 100 km/u, maar aangezien de auto in feite weinig afwijkt van het straatmodel, zal er weinig verschil te vinden zijn. Hetzelfde geldt hoogstwaarschijnlijk voor de topsnelheid, al is het zeker mogelijk dat de vergrote luchtinlaten en het iets aangepaste plaatwerk invloed heeft op de maximale snelheid van de Clubsport-uitvoering. Afremmen moet in ieder geval geen probleem vormen, want Porsche heeft de voor- en achteras voorzien van respectievelijk 390 mm en 380 mm grote schijven. Aan diezelfde achteras vinden we tevens wielen ter breedte van 31 centimeter.

Voor zijn aanzienlijk lagere gewicht hoef je deze Clubsport overigens niet te kopen, want na de uitvoerige ombouw weegt de raceversie van de GT2 RS slechts 5 kg minder dan het origineel waarop hij is gebaseerd. Deze aanpassingen zijn, zoals je kunt zien, voor een groot deel aan de binnenkant gedaan. De Clubsport ontvangt het carbon stuurwiel en de tellers van de 911 GT3 R en heeft daarbij een volwaardige racekuipstoel met zespuntsgordel. Desondanks ontkomt dit puristische wezen niet aan airconditioning.

De 911 GT2 RS Clubsport wordt slechts in een oplage van 200 stuks gebouwd. Krijg je op een of andere manier de kans een exemplaar te kopen, dan moet je 405.000 euro overmaken naar het in Stuttgart gevestigde bedrijf.