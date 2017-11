De prijs van deze ‘AMG GT R-fiets’ is krankzinnig

Tip: zet deze fiets goed op slot.

Peperdure fietsen. Ik heb het nooit begrepen. Blijkbaar is er toch een markt voor, want geregeld komen autofabrikanten met tweewielers op de markt. Mercedes-AMG heeft deze week de Rotwild R.S2 Limited-Edition onthuld. De fiets is een ode aan de giftige AMG GT R (rijvideo).

Er worden slechts 50 exemplaren van de tweewieler gemaakt. Dat getal is een knipoog naar AMG, dat dit jaar het vijftigjarige bestaan viert. De handgemaakte fiets gaat maar liefst 7.109 euro kosten. Ook deze prijs komt niet uit de lucht vallen. Het ‘Ring-record van de AMG GT R ligt op 7:10.9 (video). Had ‘ie niet een stukje sneller kunnen zijn? Dan was de fiets immers wat betaalbaarder geworden.

De fiets is van carbon, wat de tweewieler lekker licht maakt. Handig voor boeven die de fiets zonder moeite achterin een Transporter kunnen flikkeren. Indruk maken in de kroeg doe je door te zeggen dat je 29-inch onder je fiets hebt liggen. Het is de derde fiets die Mercedes-AMG in samenwerking met Rotwild heeft ontwikkeld. In 2013 kwamen beide partijen met de R.X45 en in 2015 zag de Rotwild GT S het licht.