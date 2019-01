Zo werkt deze rijdende pil van Kia

Zie je jezelf al rijden? Wij ook niet.

2019 belooft een mooi jaar te worden voor autofabrikanten. De Toyota Supra komt eindelijk terug, evenals de Land Rover Defender en zelfs Alfa staat op het punt een paar vette auto’s uit te brengen. Om slechts een paar voorbeelden te noemen. Dichterbij is momenteel de CES: de Consumer Electronics Show is het toneel voor nieuwe snufjes van techgiganten, maar de laatste tijd zijn er ook veel automerken op de show.

Zo ook Kia. Vorig jaar hadden zij de spannend uitziende Niro Concept, die uitmondde in de iets bravere e-Niro. Het idee van de Koreanen dit jaar is wat, eh, extremer.

Op esthetisch niveau zijn er de nodige vraagtekens, maar het hele vierkante ‘pod’ idee is hoe iedereen de toekomst ziet. De revolutionaire ideeën van Kia zitten onder de huid van dit bijzondere baksel.

Het belangrijkste is het R.E.A.D.-systeem. Dat staat voor Real-time Emotion Adaptive Driving. Zo kan het interieur aanvoelen welke emotie je op welk moment voelt en het interieur erop aanpassen. Zoals een sceptische James May ooit zei: “volgens mij weet ik zelf wel wanneer ik me boos voel, dan is een bevestiging van de auto echt niet nodig.” Want het aflezen van de emoties moet ervoor zorgen dat de sfeer in het interieur zich aanpast, zodat de bestuurder en auto in perfecte harmonie de weg op kunnen.

Als we de publieke opinie mogen horen, beginnen Kia’s en BMW’s op elkaar te lijken. Kia gooit olie op het vuur door een systeem toe te voegen dat door het lezen van je vingertoppen een handeling kan uitvoeren, zonder dat je iets hoeft aan te raken. Gesture Control, is that you?

Voor wie ondergetekende nu ook te sceptisch vindt: er is ook nog iets wat we dan weer niet perse kennen uit de autowereld. Vibrerende stoelen zijn de uitkomst voor massages of Lane Departure Warning, maar Kia wil de stoelen laten aanpassen op de muziek die je draait in de auto, zodat je de beats nog beter voelt. Ook de sceptische blikken richting R.E.A.D. zijn wellicht onterecht, want tijdens CES op 8 januari kun je plaatsnemen in de Kia-pil en het systeem echt voelen. De afgelopen 20 jaar hebben we té veel conceptauto’s gehad die beweren dat ze je emoties voelen: Kia zet die woorden om in daden. Nog een reden waarom Kia gewoon cool is.