Elon Musk kondigt nieuwe Tesla aan

En hij komt er heel erg snel!

Tesla weet de gemoederen goed bezig te houden. Het Amerikaanse merk is nu al enkele jaren bezig om de traditionele automarkt flink te ontwrichten. Dat begint telkens serieuzere vormen aan te nemen. Zeker nu de productie van de Model 3 goed op stoom komt en er meer goedkope varianten van dit model worden aangekondigd.

Dat aankondigen gebeurd niet op de traditionele manier met persberichten. Nee joh, Elon Musk heeft gewoon de Twitter-app geïnstalleerd op zijn smartphone, waardoor hij tussen neus en lippen door de meest belangrijke mededelingen kan doen. Waarschijnlijk heeft Zijne Hoogheid de Muskias gisteren Chili Con Carne gegeten, want er kwamen vannacht drie hele belangrijke berichten door.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

Elon Musk kondigt namelijk aan dat reeds over 10 dagen de Tesla Model Y onthuld gaat worden op een evenement in Los Angeles. Volgens de geboren Zuid-Afrikaan is de Model Y zo’n 10% groter dan de Model 3 en zal de auto ook zo’n 10% meer gaan kosten. Omdat de Model Y gebruik maakt van dezelfde accu’s als de Model 3, zal het verbruik ook wat hoger gaan liggen. De Model Y zal zich tot de Model 3 gaan verhouden, zoals de Model X zich tot de Model S verhoudt.

De ex van Amber Heard geeft verder te kennen dat extra informatie én prijzen zullen volgen. Tevens kunnen dan al testritjes geboekt worden in de Model Y. De laatste post van Musk is nog het meest belangrijk. Hij eet toast met jam in de keuken, terwijl hij luistert naar ‘Jamming’ van Bob Marley. Welkom in 2019.