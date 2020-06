Wald International Maserati Quattroporte is ouderwets lelijk

Het is niet aardig om te zeggen, maar de Wald International Maserati Quattroporte is niet helemaal gelukt.

Voordat we beginnen met deze Wald International Maserati Quattroporte is er de gewone Quattroporte, de ‘M156’ voor intimi. Deze auto heeft een heel groot nadeel en dat was zijn voorganger, (de M139). Dat was een redelijk geslaagde sportsedan, die dankzij een Ferrari-motor en Pininfarina koetswerk een zeer exotisch ‘randje’ had.

M156

De huidige Quattroporte (M156) heeft het een stukje zwaarder. Het is lastig om de vinger erop te leggen bij de grote Maserati. Het koetswerk is absoluut niet lelijk, alhoewel het ontwerp ditmaal van Fiats Centro Stile komt in plaats van Pininfarina. Ook komen de motoren nog van Ferrari. Wellicht zijn het de Chrysler 300-buitenspiegels.

Wald International

Mocht je een pre-facelift Quattroporte in de garage hebben staan en een beetje visueel onderscheid wel kunnen waarderen, zijn er diverse opties. Zo kun je gaan voor de Novitec Tridente-behandeling, die op zich best geslaagd is. Een andere optie is deze Wald International Maserati Quattroporte. Wald International is een Japanse tuner die ‘ingrijpende’ tuning niet schikt.

Mat wit

In sommige gevallen kan tuning van Wald goed uitpakken, maar nu slaan ze een paar planken mis. Ten eerste de kleur. Waarschijnlijk hadden ze het niet voor het uitkiezen, maar mat-wit is een beetje 2013. Nu komt de auto waarschijnlijk ook uit 2013, dus dat zou het kunnen verklaren. Ten tweede is de Italiaanse toplimo te veel verlaagd. Een decente verlaging voegt wel degelijk wat toe, te veel verlagen ziet er een goedkoop uit op zo’n statige slee.

LED-strip

Dan de voorbumper van de Wald International Maserati Quattroporte. De laag geplaatste LED-strip is ook meer ‘2008-Audi’ dan 2020 Maserati. Het design van de voorbumper is ook te druk en zal ongetwijdeld staan op een getunede Fairlady Z, maar niet op een Maserati.

996 Turbo

Maar het houdt niet op voor met deze Wald International Maserati Quattroporte, want ook aan de achterzijde zijn er te veel foute en oude tuningskenmerken. De in elkaar overlopende uitlaten doen denken aan de 996 Turbo-uitlaten van Porsche Exclusive. De ‘diffuser’ en het laag geplaatste derde remlicht passen niet echt bij het design van de auto.

22″ velgen

Het ergste zijn misschien nog wel de velgen. Er is keuze uit drie verschillende modellen qua wiel. We zijn benieuwd naar de andere twee, want deze tarten de goede smaak wel een beetje. Dat komt ook door het enorme formaat: 9 x 22 voor en 10,5 x 22 aan de achterzijde. Daarmee is het totaalplaatje van de Wald International Maserati Quattroporte naar onze mening niet helemaal geslaagd. Mocht je er anders over denken: dan kun je bij Wald al deze mooie spulletjes bestellen voor jouw Maserati.