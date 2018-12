RIP: Bloodhound SSC gaat snelheidsrecord niet verbreken

Rust zacht.

Het is ondertussen alweer ruim 21 jaar geleden dat Andy Green zijn Thrust SSC met 1.228 km/u door de geluidsbarrière jaagde en daarmee het absolute landsnelheidsrecord op zijn naam schreef. De succesvolle pogingen deden het team achter de operatie inzien dat er nog meer in het verschiet lag en zodoende wilde het in Bristol gevestigde bedrijf nóg sneller gaan. Het team probeert de opvolger van de Thrust SSC, de Bloodhound SSC, al jarenlang in te zetten voor een officiële poging, maar een langdurig gebrek aan financiën heeft het getergde team vandaag eindelijk de nek omgedraaid. Het project is bij deze dan ook beeïndigd.

Dit meldt de BBC vandaag in een treurig nieuwsbericht. Hoewel het team achter het project al jaren probeert de boel op de rails te krijgen, is het ze allerminst gelukt. Het project werd grotendeels op de been gehouden door donaties, sponsoren en partnerschappen, maar de gezamenlijke input is niet voldoende geweest om het doel te verwezenlijken. Het team was naarstig op zoek naar een vriendelijke geldschieter, maar vandaag hebben de Britten hun zoektocht moeten opgeven. Hadden zij een realistische kans willen maken, dan hadden ze nog 25 miljoen pond (~28 miljoen euro) nodig. De mannen en vrouwen achter het Bloodhound-project hebben zich nu bij de realiteit moeten neerleggen en zullen de inboedel de komende tijd proberen te verkopen, om de investeerders nog zoveel mogelijk geld terug te geven.

Tot op heden hebben de Britten slechts de hoofdstructuur van de landraket weten te bouwen, waarmee ze enkele tests hebben uit kunnen voeren. De snelheden die het voertuig bij deze tests haalde, kwam echter bij lange na nog niet in de buurt van het beoogde doel van ruim 1.600 km/u, ofwel 1.000 mijl. Vorig jaar kwam de Bloodhound SSC tijdens een zogenaamde ‘shakedown’, waarbij alles grondig werd gecontroleerd voor de uiteindelijke recordpoging, tot een maximum van 320 km/u. Het is nog maar de vraag of de Bloodhound SSC, die voortgestuwd wordt door een Rolls-Royce Eurofighter-straalmotor die verbonden is aan een raket, ooit nog terug zal keren. Het slechte nieuws van vandaag lijkt de doodsteek te zijn geweest.