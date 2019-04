Waarom deze jongen een comeback maakt

Comfy.

Het zou kunnen dat je er nog niks over gehoord hebt, maar het schijnt dat er wat verandering op til is in autoland. Iemand fluisterde me laatst in dat de ouwe, trouwe ICE onder vuur ligt en moet verdwijnen ten faveure van EV’s. Je hoorde het hier voor het eerst! Nou is het natuurlijk jammer dat de plofmotor met diens menselijke eigenschappen en prettige soundtrack de weg van de dodo gaat, maar EV’s hebben ook zo zijn voordelen.

Zo denkt Karim Habib dat de ‘benchseat’ een heuse comeback gaat maken. Habib was voorheen als designer werkzaam voor Mercedes en BMW, maar zwaait tegenwoordig de designscepter bij Infiniti. Vroeger was de benchseat een vrij populaire keuze in met name Amerikaanse auto’s, maar door een combinatie van veranderende smaak en technische redenen, heeft ‘de middentunnel’ de strijd inmiddels gewonnen van de ‘bank’ voorin de auto. Voor modeljaar 2014 schrapte Chevrolet de optie om de benchseat te laten installeren in de Impala en dat was dat voor het bankje in normale personenauto’s.

Althans, zo leek het. De EV gaat daar echter verandering in brengen, meent Habib. Dankzij het aandrijfconcept van een EV is er geen reden voor dikke middentunnels en veel van de concepts die nu verschijnen hebben dan ook een hip ‘open’ interieur. Infinti zelf kwam bijvoorbeeld onlangs op de proppen met de QX Inspiration, met een bloemetje in het interieur.

Nou kan je op bovenstaand plaatje zien dat die auto nog ‘gewoon’ twee stoelen voorin heeft. Je kan echter ook zien dat de structuur die tussen de stoelen zit alleen een designelement vormt. Je zou er net zo goed een bankje neer kunnen zetten. De vraag is of mensen daar ook nog echt op zitten te wachten. Tegenwoordig heeft immers liefst iedereen zijn eigen stoel.

Aan de andere kant; in Europa krijgt men gemiddeld nog maar 1,3 kind of iets dergelijks. Als dat nog iets verder daalt kan ieder gezin in een sportieve tweedeurs coupé gaan rijden, zoals de Matra Bagheera. Puik idee?

Image-Credit: Cadillac Fleetwood, die niet alleen een bank voorin had maar ook de eerste auto was die optioneel leverbaar was met stoel/bankverwarming