De Toyota Starlet is terug, maar niet zoals jij het wil

Toyota doet een Ford-je met de nieuwe Starlet Cross.

We hebben allemaal wel herinneringen aan de Starlet. Het icoon uit Japan heeft een reputatie als oerdegelijk, betaalbaar autootje. Soms zie je ze nog rijden op Nederlandse bodem. Je ziet dan gewoon een stukje historie van 30 jaar oud rijden. Mooi man.

Automerken vinden het maar al te leuk om oude namen af te stoffen. Met de klassieke marketingtruc in het achterhoofd om mensen in een stukje nostalgie te laten trappen. Koning van het uitvoeren van deze truc is Ford. Eerst deden ze het met de Puma, later met de Capri.

Toyota Starlet Cross

Ford is niet de enige die zich hier schuldig aan maakt. Ook Toyota ziet er wel de humor van in, want de Starlet komt terug! Niet als compacte betaalbare hatchback. Nee joh, als bejaarde crossover natuurlijk! Hopende dat mensen die warme herinneringen koesteren aan de Starlet deze nieuwe gaan kopen natuurlijk. @michel kom er maar in..

De Toyota Starlet Cross voert het recept van de Yaris Cross door. Men neme een compact model, zet deze hoger op de pootjes en voilà. Een nieuwe topper is geboren. Na het succes van de Yaris Cross moest Toyota wat verzinnen om aan deze hit een vervolg te geven.

Goed nieuws als je deze blasfemie op wielen niet in Nederland wil zien. Dat gaat in principe niet gebeuren. De Toyota Starlet Cross is een nieuw budgetmodel voor de Zuid-Afrikaanse markt.

Het heeft maar eigenlijk weinig weg van de originele Starlet en stiekem deelt deze auto zijn basis met de Suzuki Frox. Dat zie je ook aan de motor onder de kap. Daar huist een 1.5 mild hybride viercilinder motor, zonder turbo. Dat is inderdaad dezelfde motor als de Suzuki Jimny. Een auto die hier verdwenen is vanwege ultra strenge EU-maatregelen. Dus nee, maak je geen zorgen. De Toyota Starlet Cross gaan we hier niet zien. Dat is maar goed ook. Misschien kunnen we daar ook de Ford Capri dumpen?