Mercedes Sprinter 4×4 is dé bestelbus voor DHL Nepal

Hiermee kan de Sprinter ieder terrein tackelen.

Mercedes heeft aan het begin van dit jaar officieel de doeken getrokken van de nieuwe Sprinter. Nu we alweer bijna aan het nieuwe jaar kunnen beginnen, onthult de Duitse automaker zoals beloofd de vierwielaangedreven off-road variant van de capabele bestelbus. Met de onthulling van de Sprinter 4×4 wordt meer dan duidelijk dat de auto extremer is dan dat hij ooit is geweest.

Dit is een constatering waarmee we zeer tevreden zijn, want Mercedes heeft de nieuwe generatie van de Sprinter an sich juist enorm opgeschoond. In plaats van de authentieke, doelgerichte vormen van het klassieke model, dat overigens op bepaalde plekken nog altijd wordt gebouwd en verkocht, lijkt de nieuwe Sprinter juist gigantisch veel op de auto’s die het merk tegenwoordig verkoop. Te veel, eigenlijk. Ergens is dat niet meer dan logisch, maar dankzij de 4×4-behandeling krijgt de bestelbus een broodnodig beetje extra karakter.

In concrete termen krijgt de Sprinter 4×4, uiteraard, all-wheel drive. Het vernuftige systeem, dat helemaal up-to-date is en vergelijkbaar is met de techniek die we in Mercedes’ huidige productieauto’s vinden, is hét toonaangevende kenmerk van deze uitvoering. Daarbij kan de Sprinter 4×4 rekenen op een aantal aanpassingen aan het onderstel. De Sprinter is aan de voorkant met 155 mm verhoogd en aan de achterkant met 135 mm. Uiteraard wordt de Sprinter hiermee niet de genadeloze off-roader die, bijvoorbeeld, de Suzuki Jimny en de G-Klasse zijn, maar in bepaalde markten kan een dergelijke configuratie van de grote Sprinter zeker uitkomst bieden. Zeker aangezien de 4×4-uitvoering niet bijzonder veel duurder is dan het origineel, slechts 140 kg meer weegt en Mercedes als optie zelfs een “Low Range” reduction gear aanbiedt.