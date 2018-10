De Corolla is definitief NIET saai

En dat is goed nieuws.

Van alle auto’s is de Toyota Corolla misschien wel een van de meest succesvolste. Het is een van de meest geproduceerde auto’s aller tijden en kan rekenen op een zeer trouwe krantenschare. De Corolla deed weinig verkeerd, maar was ook het schoolvoorbeeld van saai. Omdat zelfs Toyota vond dat de naam Corolla synomiem was voor duf, doods en doorsnee, werd er gekozen voor een nieuwe naam: Auris! Dat was gewoon een Toyota Corolla, maar dan met een andere naam.

We zijn nu weer terug bij af en kunnen de Corolla’s weer zien shinen in de showrooms. De eerste olifant in de kamer is het uiterlijk, dat is absoluut niet geesteloos, lijzig of monotoon te noemen. Integendeel! Het afstompende, kleurloze en geesteloze exterieur wat alle andere Corolla’s kenmerkte, ontbeert deze.

Naast een hatchback is er ook de voor Europa onmisbare stationwagon. Het belangrijkste getal is natuurlijk: 598. Nee, dat is niet de bijtelling die je erover betaalt (laat het ze in Den Haag niet horen!), maar het aantal liters dat de achterbak in de aanbieding heeft. Er is keuze tussen een 1.2 met turbo (116 pk, jonguh!), een 1.8 met hybride (6 pk meer dan de 1.2!) en een vlotte 2.0 met hybride (180 pk). De auto gaat door het leven als Corolla Touring Sports en wordt in het eerste kwartaal van 2019 geleverd. Als je er eentje besteld hebt, tenminste. Anders zou het raar zijn.