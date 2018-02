Renault presenteert haar nieuwe F1 racer

Ontmoet de nieuwe R.S.18.

Jaja, de spanning bouwt alweer een beetje op. Één voor een onthullen de Formule 1 teams hun bolides voor 2018. Het is die magische periode waarin nog niemand weet of ze een winnaar of een verliezer zijn van de lange wintermaanden. Spoedig zullen de eerste signalen daarvan duidelijk worden tijdens de eerste tests.

Renault is een van de teams die we als een dark horse kunnen betitelen om mooie resultaten te behalen in het rap aanstormende F1-seizoen. 2018 wordt het derde jaar voor de Fransen na hun terugkeer in de sport als fabrieksteam in 2016. Dat gebeurde toen op de laatste nipper met de overname van Genii, waardoor we de afgelopen twee jaar als aanloopfase kunnen beschouwen. Inmiddels is er flink meer personeel aangenomen, plus twee puike coureurs in de vorm van Nico Hulkenberg en Carlos Sainz. Het team zal dan ook hopen en verwachten dit jaar een stap naar voren te kunnen maken.

Renault benadrukt dat het veel gewerkt heeft aan de aerodynamica en de ophanging van de auto. In het verleden heeft het merk aangetoond goede dingen te kunnen doen op die vlakken, zoals bijvoorbeeld met de uiteindelijk illegaal verklaarde Mass Damper van een dikke tien jaar geleden. Wellicht dat nieuwe aanwinst Marcin Budkowski in de loop van het jaar ook nog een steentje bij kan dragen aan de ontwikkeling van de auto met al zijn kennis van andere teams.

Veel zal echter ook afhangen van de R.E.18 achterin de auto. Deze krachtbron is de opvolger én een doorontwikkeling van de R.E.17 van vorig jaar. Hopelijk gaat de motor eindelijk de belofte waarmaken die Renault Sport chef Cyril Abiteboul al een tijdje uitspreekt, door de krachtbronnen van Mercedes en Ferrari te evenaren of in ieder geval te benaderen. Dat laatste heeft uiteraard ook zijn implicaties voor onze held Max Verstappen, alsmede Ricciardo, Alonso en Vandoorne. Het zou zodoende in alle opzichten mooi zijn als Renault een bommetje gemaakt heeft van de motoren. Liefst eentje die niet al te vaak ontploft.

We hopen in ieder geval dat het zwart-gele Franse gevaar behoorlijk snel is, zodat deze de RBR’s als door een wesp gestoken voor zich uit kan jagen. Zolang ‘ie maar niet sneller is dan de RB14…