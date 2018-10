De Mercedes GLE is zo subtiel als een baksteen

Wel lekker effectief dus.

De Mercedes-Benz ML was een van de eerste SUV’s in zijn soort. Een auto die die je kocht voor de stoere looks, de hoge instap en de vierwielaandrijving voor mindere weersomstandigheden. Niet zozeer omdat je een raszuivere terreinauto nodig had, maar omdat je er eentje wilde, maar dan zonder diens nadelen. Van de ML zijn drie generaties verschenen (W163, W164 en W166). Bij die laatste generatie onderging de auto tijdens de facelift een naamsverandering. De ML heet sindsdien GLE.

Ondanks die naamsverandering is een aspect gelijk gebleven aan de ML en dat is de C-stijl, die heel kenmerkend afloopt. De achterlichten komen van de DS3 Crossback vandaan (of was het andersom) en de uitlaten lijken niet héél erg functioneel. Maar het meest opvallende aan de nieuwe GLE op deze foto’s moet toch wel het front zijn. Als Shrek bekend zou zijn met het concept ‘premium-SUV’, dan zou dit zijn auto zijn. Voornamelijk omdat de mond van de Ogre model gestaan heeft voor de vorm van de onderbumper. Althans, daar lijkt het op, zo in het vleesch.

Wil je bewegende beelden zien? Check dan deze video waarin @Wouter de GLE haarfijn de revue laat passeren. De GLE wordt in het begin enkel geleverd als GLE 450 4-Matic. Als je ‘450’ hoort, dan weet je dat er geen 4,5 liter motor onder de kap ligt en dat is in dit geval ook zo. Het is namelijk een drie liter V6 met drukvulling en een kleine elektromotor ter assistentie. Helemaal modern dus en perfect voor de moderne Mercedes-Benz rijder (op leeftijd).