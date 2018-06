Vergelijking: de nieuwe BMW X5 (G05) vs. de oude (F15)

Zoek de verschillen op zijn Beiers.

Het is alweer een grove 19 jaar geleden dat BMW ons de eerste X5 (E53) presenteerde. Toen een vreemd idee, zo’n grote SUV. Toch bleek de auto een prima uitkomst te zijn voor relatief vermogende families. De X5 was wellicht een vreemde eend in de bijt, terwijl anno 2018 de X-Serie een hele line-up is geworden van X1 tot X7.

De kleinere X3 is vorig jaar compleet vernieuwd. Dat kleine aan die auto moet je met een niet zo kleine korrel zout nemen want het is een aardige mastodont. Het zorgt ervoor dat je je gaat afvragen of de nieuwe X5 dan niet een soort X7 wordt. Er moet natuurlijk altijd baas boven baas blijven.

Welnu, BMW prikt onze gedachtenballon kapot en mikte deze week de nieuwe X5 (G05) op je beeldscherm. De vierde generatie van de – momenteel – grootste BMW X, die het succes van zowel de E53 als opvolgers E70 en F15 probeert voort te zetten. Op eerste indruk lijkt de auto in basis op zijn oudere broer, maar zoals altijd nemen we de twee generaties onder de loep en merken we toch een wereld van verschil.

Bij alle afbeeldingen staat de nieuwe G05 boven en de oude F15 onder.

Exterieur

Op de oude X5 was weinig aan te merken. Hij is niet overdreven lelijk, niet te dik en ook niet te iel. Het is eigenlijk precies wat je van een topmodel BMW SUV verwacht. De nieuwe X5 lijkt dat iets minder te hebben. Dat komt wellicht omdat hij nogal lijkt op de kleinere X3, die door zijn groeispurt een stuk forser overkomt. Het zorgt er voor dat de X5 wat minder de overtreffende trap lijkt. Maar goed, dat is vergeleken met de X3.





De nieuwe X5 heeft een aantal leuke designzaken die hem een stuk moderner doen ogen. De “3D-dagrijverlichting” met blauwe kruizen in de koplampen bijvoorbeeld. In de achterbumper prijken twee belachelijk grote stortkokers, de vraag is hoe echt deze zijn. Verder zijn de 3D-effecten ook overgenomen in de achterlichten, die weinig lijken op die van de F15. Minder positief merkwaardig zijn de nieren: die zijn weer een stuk gegroeid, net een beetje teveel als je het mij vraagt.

Ook al is de G05 compleet nieuw, het silhouet lijkt onveranderd ten opzichte van de F15, die op zijn beurt weer een evolutie leek van de E70. En toch oogt de G05 modern en anders. Qua afmetingen verschillen ze echter wel: de G05 is 3,6 cm langer, 6,6 cm breder en 1,9 cm hoger dan de F15. Toch weer een groei ten opzichte van zijn voorganger, zonder dat hij dat per sé uitstraalt.





Interieur

Net zoals het exterieur was er niks mis met het interieur van de F15. Strak, goede materialen en door het bekende iDrive systeem één van de fijnere werkplekken. BMW heeft qua interieur ondertussen niet stilgezeten. Nog mooiere materialen, nog meer extra design en nog meer features. De belangrijkste daarvan zijn dat het iDrive systeem nu ook via touchscreen en BMW Gesture Control werkt. Nieuw in de X5 is het compleet opnieuw ontworpen digitale instrumentarium, die weer net dat beetje extra aanpasbaar is.

Het is hetzelfde verhaal als bij de vergelijking met de nieuwe X3: qua ergonomie zijn de F15 en de G05 krek eender, terwijl laatstgenoemde een stuk moderner overkomt.





Techniek

Er is goed nieuws en slecht nieuws op motorisch gebied. De instapmotoren verdwijnen namelijk, wat ervoor zorgt dat de kleinste motor, de xDrive30d, ook gewoon een zespitter is. Dus geen klein spaarspul meer voor de X5. Wat ten opzichte van de F15 wel verdwijnt is de xDrive50i. Dus geen V8 meer voor de X5 (in Europa althans), wat wel jammer is, maar begrijpelijk. Het arsenaal bevat grotendeels dieselmotoren, met de xDrive40i als enige benzineaggregaat. Bovenaan de diesellijst staat een M50d met 400 pk. Ook geen cijfers om je voor te schamen.

Conclusie

BMW kiest bij de G-generatie voor evolutie en de X5 is daar bewijsstuk nummer zoveel van. De SUV lijkt echter een stuk moderner en met de nieuwe techniek is hij dat ook. Het is en blijft een SUV waar je van moet houden, maar als je dat doet, is hij nu op zijn hoogtepunt.