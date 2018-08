De vloedzak is ideaal voor vochtige biotopen

Always wear protection.

Nu de klimaatverandering steeds ernstigere vormen aan begint te nemen kunnen we ons in Nederland steeds vaker verheugen op tropische temperaturen. Cadzand Bad wordt het nieuwe Marbella, heerlijk. Keerzijde van de medaille is dat er waarschijnlijk ook vaker heftige buien vallen die de hele boel onder water zetten. Als (nog even) Brabo kan ik daarover meepraten: een dikke twee jaar geleden kregen we een storm des doods over ons heen die straten blank zette en auto’s sloopte met hagelstenen. Onderstaand plaatje is dan ook een beeld van de gritty street waar ik opgroeide. Nog steeds zie je nu overigens nog hier en daar auto’s rondrijden met golfbal-design.

Een landstreek die ook niet gevrijwaard blijft van de nodige vochtigheid, vind je op de Filipijnen. De archipel geleid door de kleurrijke strong man Rodrigo Duterte heeft vaak te kampen met overstromingen. Gelukkig heeft Filipijn en autoliefhebber Paul Dela Fuente een oplossing gevonden voor potentiële waterschade aan heilige koeien, in de vorm van de Flood Guard car bag. De Flood Guard car bag is, zoals de naam al doet vermoeden, een zak waar je je auto in kan omhullen. De zak is waterdicht en er zitten een aantal hengsels aan zodat je ‘m ook vast kan binden aan een boom of lantaarnpaal zodat je auto niet afdrijft.

Het is typisch zo’n oplossing die extreem low tech en simpel is, maar toch best slim bedacht. Dela Fuente gaat ook keihard binnenlopen als de zak aanslaat, want de kosten voor één unit (verkrijgbaar in ‘medium’ of ‘large’, want ‘small’ is voor paupers) bedragen 580 Dollar. Klinkt als veel geel, maar hé, als je honderden miljoenen kan verdienen met vloermatten…