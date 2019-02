De Volkswagen Multivan is ingrijpend vernieuwd

Zo ingrijpend dat het bijna geen facelift meer is.

Na het bericht over de subtiel vernieuwde Mercedes V-Klasse werd het misschien al duidelijk: ondergetekende vindt busjes cool. Daar werd eveneens beweerd dat de VW Multivan in het rijtje van de Ford Tourneo Custom en Peugeot Traveller past, waar de V-Klasse echt een luxe ‘privéjet op wielen is’ en die andere drie gewoon omgekatte busjes. Misschien om die reden heeft Volkswagen besloten dat het onderscheid tussen de Multivan en de Transporter groter moet worden. Ontmoet de Multivan T6.1.

De facelift van de Multivan moet ervoor zorgen dat de bus weer in één lijn komt met het nieuwe VW-familiegezicht. De grille is groter, met de horizontale strips die doorlopen in de koplampen doet het denken aan de Arteon. Volkswagen deed al eerder een geinige knipoog naar de originele ‘Bulli’, door de Multivan T6 aan te bieden met een klassieke two-tone laklaag. De bovenkant wit, de onderkant een kleur naar keuze, zoals het origineel van Ben Pon. Naast die laklaag heeft de ‘Bulli-edition’ van de Multivan T6.1 een embleem naast de koplamp waar Bulli in staat. Oh Volkswagen, wat een historisch besef.

Dat terwijl Volkswagen met hun technische vernieuwingen de bus meer hightech dan ooit wil maken. Om met het positieve te beginnen: de T6.1 krijgt het infotainment en de Virtual Cockpit mee van onder andere de nieuwe Golf en Passat. Dat zorgt ervoor dat de bus weer helemaal modern en fris is. De bus krijgt ondersteuning voor een eSIM, wat de werklui qua connectiviteit ten goede komt. Een wat mij betreft ondergewaardeerde feature is de mogelijkheid om smartphones met NFC draadloos op te laden. Over smartphones gesproken: VW doet net als Mercedes en BMW een ‘Hey Siri!’, waar je het infotainment kunt bedienen door ‘hey Bulli!’ te zeggen. Ietwat afgezaagd, maar toch wel leuk bedacht. Verder krijgt de bus wat nieuwe veiligheidssystemen standaard aan boord, met als belangrijkste de zijwindassistent.

Dan de motoren, waar goed en slecht nieuws is. Dieselen gaat zonder verrassingen, de 2.0 TDI motor kan geleverd worden met 90 tot en met 199 pk, waar je bij de hogere regionen ook 4MOTION vierwielaandrijving kunt krijgen. Nieuw voor de T6.1: elektrische aandrijflijnen. Een 110 pk sterke elektromotor die samen ontwikkeld is met ABT, beschikbaar met een batterijpakket van 38,8 of 77,6 kWh. Die laatste heeft volgens Volkswagen een range van zo’n 400 km, wat voor een zwaar busje best netjes is. Het doet immers niet heel veel onder voor een Hyundai Kona Electric. Maar Volkswagen sjoemelt een beetje (oef) door de NEDC-waarden op te geven. WLTP zal hier nog een grote hap uitnemen, hoe veel wordt niet vermeld.

De Multivan T6 was al best een frisse verschijning, de T6.1 zorgt ervoor dat de bus technisch ook tot meer dan ooit in staat is. De techniek gaat dit jaar ook zijn weg vinden in de Transporter, die eenzelfde facelift te wachten staat. Volkswagen verwacht dat de Multivan T6.1 in het vierde kwartaal van 2019 in de showrooms staat, tegen die tijd komen we ook te weten wat de luxe bus mag kosten.