Volkswagen gaat het record van Mercedes F1 slopen

Nee, ze gaan niet meedoen met de Formule 1.

In de late jaren ’80 waren Formule 1 auto’s niet altijd de snelste wagens in de autosport. De Le Mans Group C-monsters waren soms minstens net zo snel. Zeker als het aankwam op topsnelheid. Tegenwoordig zijn de Le Mans racers bijna net zo snel. Maar dat komt ook een beetje door de reglementen.

Volkswagen ID-R

Als je die aan de kant zet, is er namelijk nog veel meer mogelijk. Kijk naar de Porsche 919 EVO, een auto waar Porsche alle reglementen heet genegeerd en zo tot een ultralichtgewicht racer met veel vermogen en downforce kwam. Ok, je kan niet deelnemen aan races, maar je kunt wel even je spierballen laten zien. Volkswagen doet dat met de brute ID-R. Ook met die auto kan Volkswagen niet zoveel, behalve records breken.

Records sneuvelen

Nu heeft de Volkswagen ID-R er al een paar indrukwekkende records op zitten. Denk aan Goodwood, Nürburgring Nordschleife en Pikes Peak. Op dit moment is de ID-R uitontwikkeld, meldt Volkswagen Motorsport baas Sven Smeets aan AutoCar. Er is niet heel erg veel mogelijk met het huidige platform. Maar voordat de ID-R wordt vervangen, moeten er nog een paar records sneuvelen. De eerste is het ‘Zondag’-record op Goodwood.

Sonoma Raceway

Het tweede is een stukje lastiger: namelijk het record op de Sonoma Raceway. Spelers van Gran Turismo 4 zullen de baan beter kennen als de Infineon Raceway. Het is een uitdagend circuit in Californië. Volkswagen gaat daar proberen het ronderecord van Mercedes aan diggelen te rijden. Het huidige record staat op naam van Esteban Guttierrez. In de Mercedes-AMG W07 reed hij een tijd van 1:15.430 vorig jaar.