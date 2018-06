Staat er binnenkort weer een zwarte F1-auto op de grid?

Dat zou zomaar eens kunnen!

Red Bull Racing krijgt er mogelijk binnenkort een nieuwe concurrent bij op het circuit. De Britse energy drink toko Rich Energy denkt naar verluidt namelijk aan een entree in de Formule 1. Zelf ben ik niet bekend met Rich Energy, maar ze zullen ongetwijfeld een zelfde soort zoet goedje met legale pep verkopen als Dieter Mateschitz en zijn bekende bedrijfje. Tevens houdt de maker van -jawel- premium energy drink ervan de merknaam te verbinden met snelle auto’s. Ze plakten hun naam bijvoorbeeld al eens op een Ultima.

De volgende logische stap is uiteraard de Formule 1. In 2016 is William Storey, de CEO van Rich Energy, actief in de Formule 1, aldus zijn eigen LinkedIn artikel.

Eerder dit jaar werd Rich Energy al in verband gebracht met een overname van Force India, maar er ontstonden direct wat vraagtekens over hoe serieus we Storey met zijn extravagante baard moeten nemen. De geruchten leken een stille dood te sterven, maar gisteren postte Rich Energy via Twitter dit:

De geruchtenmolen is hierdoor toch weer op gang gekomen. Onlangs werd namelijk duidelijk dat de juridisch geplaagde miljardair Vijay Mallya afgetreden is als honcho bij Force India. Zijn zoon Sidharta Mallya neemt de honeurs waar zodat zijn pa zich kan focussen op zijn rechtszaken. Dit speelt speculatie over de toekomst van het team in de kaart. Toch zou het wel gek zijn als de roze livery van BWT opeens weer zouden verdwijnen ten faveure van de zwarte livery van Rich Energy. Misschien werkt Storey aan een deal met Stefan GP?