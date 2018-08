Deze 1.750 pk sterke hypercar laat de Agera RS zweten

Met beide ogen op één record.

Na zeven jaar heeft Shelby SuperCars, beter bekend als SSC, eindelijk de doeken kunnen trekken van de Tuatara. Tijdens de festiviteiten op Pebble Beach heeft de Amerikaanse supercarfabrikant de spotlichten voor een kort moment op de opvolger van de Ultimate Aero gericht. Aldaar hebben de Amerikanen “de auto van 300 mph” direct onthuld.

Het is eenvoudig om nog voor daadwerkelijk uitgevoerde tests met dergelijke prestiecijfers te gaan gooien, maar we geven ze het voordeel van de twijfel. Immers, we mogen verwachten dat het bedrijf haar auto na meer dan een half decennium aan ontwikkeling enigszins heeft weten te doorgronden.

We kunnen in ieder geval stellen dat de Amerikanen niet stil hebben gezeten. De Tuatara is voorzien van een 5,9-liter twin-turbo V8 die in normale trim 1.350 pk produceert. Echter, mik je er in plaats van alledaagse sportwagenbenzine (Euro 98, Super 100 Plus) de zogenaamde flex fuel in, dan blaast hij er tot 1.750 pk uit. Dit is in de meeste gevallen een mengsel van benzine en ethanol.

SSC heeft vooralsnog geen exacte cijfers naar buiten gebracht over acceleratie e.d., maar wij gaan er van uit dat het inderdaad de rappe bolide is waarover ze spreken. Naast de dubbelgeblazen achtcilinder, moet de auto dergelijke snelheden bereiken door vernuftige aerodynamica en een laag gewicht. Dankzij een Cw-waarde van 0,279 snijdt de auto als het ware gemakkelijk door de lucht. Daarbij weegt het beestje niet meer dan 1.247 kg. Hier staan we niet van te kijken, want SSC maakte de auto vrijwel volledig van koolstofvezel. Naast het lichaam en het chassis zijn, bijvoorbeeld, ook de velgen uit het lichtgewicht materiaal vervaardigd.

Voorlopig zijn we onder de indruk, maar bij dergelijke claims is het belangrijk om eerst te zien en dan pas te geloven. We wachten dus nog even met het vellen van ons volledige oordeel, totdat SSC de Tuatara een soortgelijke recordpoging als de Koenigsegg Agera RS laat doen.