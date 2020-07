Deze 10 auto’s brachten afgelopen week het meest op

We zetten de hoogtepunten van de meest recente RM Sotheby’s-veiling op een rijtje.

Veilinghuis RM Sotheby’s heeft de afgelopen dagen traditiegetrouw weer een paar fraaie automobielen geveild. Wat minder traditiegetrouw gebeurt dat tegenwoordig online. Dat neemt niet weg dat er weer heel wat moois van eigenaar is verwisselt. Gisteren deelde RM Sotheby’s de resultaten van de online veiling, waaraan bieders uit 41 landen deelnamen. We gaan de tien auto’s die het meest opbrachten even langs.

10. Aston Martin V8 Vantage Series 4

We trappen af met een Aston Martin uit de jaren ’80. Uit 1984 om precies te zijn. In dat jaar was de V8 Vantage al bezig aan zijn vierde serie. De Series 4 staat ook wel bekend als de Oscar India. Dit zijn de letters O en I uit het fonetische alfabet, die de afkorting vormen van October Introduction. De V8 produceerde maar liefst 375 pk. Wat deze auto extra bijzonder maakt zijn de BSS-velgen. Aston Martin produceerde slechts 94 exemplaren met deze velgen. Voor dit roomwitte exemplaar met een rood interieur werd €154.000 gegeven.

9. Jaguar E-Type Series 1 Roadster

De Jaguar E-Type is een erg populaire klassieker, zoveel is duidelijk. Op deze veiling gingen er alleen al vier stuks onder de hamer. Het exemplaar dat het meest opbracht was deze prachtige blauwe Series 1 Roadster uit ’63. De auto begon zijn leven blauw, werd daarna overgespoten in rood en is nu weer terug bij blauw. Ook heeft deze E-Type onderhuids een grondige beurt gekregen. Met een opbrengst van €154.000 staat de Jag op gelijke voet met de V8 Vantage. Een gedeelde negende plaats dus eigenlijk.

8. Porsche 356 1500 Cabriolet

Je kunt het je bijna niet voor stellen, maar er was ooit een tijd dat er geen 911 was. Uit dat tijdperk stamt deze Porsche 356. De auto is teruggebracht naar de originele grijze kleur, met een rood interieur om wat kleur in het geheel aan te brengen. Het gaat om een zogenaamd Pre-A model, waarmee het dus een gewilde vroege 365 is. Dit exemplaar uit ’54 kan ook weer niet tot de allervroegste Porsches gerekend worden, want er ligt een 1,5 liter blok in. In eerste exemplaren lag nog een 1.1 of een 1.3. Het hoogste bod kwam uit op €198.000.

7. Aston Martin V8 Vantage Volante ‘X-Pack’

Op nummer zeven treffen we wederom een V8 Vantage aan, deze keer een Volante. Oplettende lezers zullen zeggen: was dit niet de Aston Martin van David Beckham? Dat is een logische gedachte, maar nee, dit is een andere. Deze is namelijk linksgestuurd en uitgevoerd in een lichtere tint rood. Het is verder wel een bijna identieke auto, namelijk een Volante in X-Pack-uitvoering. Dat betekent maar liefst 432 pk. Dat is niet misselijk voor een auto uit 1989. Dit exemplaar bracht €230.000 op.

6. Ferrari 365 GT4 BB

In tegenstelling tot de Aston Martin is dit wél een auto die we eerder behandeld hebben. Deze Ferrari was namelijk onderdeel van de Richoz-collectie. We meldden toen dat de verwachte opbrengst tussen de twee en drie ton zou liggen. Deze ruime schatting bleek ruim genoeg te zijn: de uiteindelijke opbrengst was €269.500.

5. Inaltera LM GTP

Nog een auto uit de Richoz-collectie: de racewagen van Inaltera uit 1976 met Cosworth-power. Deze auto werd eerste in de GTP-klasse tijdens de 24 uur van Le Mans in 1977. Er zijn maar vier exemplaren van gebouwd. Het winnende bod op deze winnende auto was €374.000.

4. Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta

Nog een Ferrari van wijlen meneer Richoz: een Daytona uit 1970. Met een topsnelheid van 280 km/u was het de snelste productieauto ter wereld bij zijn introductie. Toen dit exemplaar de fabriek uitrolde was dat niet meer het geval, want de Miura P400S bleek nog iets sneller te zijn. De verwachting van RM Sotheby’s dat deze auto vier á vijf ton op zou brengen bleek correct. Er werd uiteindelijk €434.500 voor neergeteld.

3. Mercedes SLR McLaren 722 S Roadster

Dit lijstje wordt (niet geheel verrassend) gedomineerd door klassiekers. Toch vinden we op nummer drie een relatief recente auto, namelijk een SLR McLaren uit 2009. En niet zomaar één, maar een 722 S Roadster. Van deze speciale 650 pk sterke editie zijn er slechts 150 stuks gebouwd. Het getal 722 was een verwijzing naar het startnummer van Stirling Moss en Denis Jenkinson tijdens de Mille Miglia van 1955. Over Stirling Moss gesproken: op deze veiling werd ook een SLR Stirling Moss aangeboden (waarschijnlijk van dezelfde eigenaar), maar die werd niet verkocht. Deze 722 S werd wel verkocht, voor een bedrag van €605.000.

2. Lancia Delta S4 Rally

Een compacte middenklasser die de op een na hoogste opbrengst heeft op een veiling: dat moet wel een rallyauto zijn. Dat is inderdaad het geval, want het gaat om een Lancia Delta S4 Rally uit 1985. Uiteraard gehuld in de iconische Martini-kleuren. Tot de wapenfeiten van deze auto behoren onder meer het winnen van de Halkidiki Rally in 1986 en het behalen van een tweede plaats in de Lombard RAC Rally van 1985. Dit rallykanon bracht niet minder dan €770.000 op.

1. Ferrari 275 GTB Alloy

De auto die (geheel terecht) het meeste opbracht was het topstuk van de Richoz-collectie: de 275 GTB. De verwachte €1,7 tot €1,9 miljoen werd niet gehaald, maar de auto ging alsnog voor €1,43 miljoen weg. De koper heeft dus alle reden om blij te zijn.

Al met al resulteert de online veiling van RM Sotheby’s in een aardig divers lijstje. We hoeven de vraag eigenlijk niet te stellen, maar we doen het toch: van welke auto uit dit overzicht worden jullie het meest hebberig?

Foto’s: RM Sotheby’s