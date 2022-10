Red Bull deelt zieke sneer uit aan Mercedes via De Vries

Red Bull gebruikt nieuwe aanwinst Nyck de Vries om een zieke sneer uit te delen aan Mercedes.

Nyck de Vries is amper aangesteld als coureur van Alpha Tauri, of hij wordt al gebruikt om een zieke sneer uit te delen aan Mercedes. De vete tussen Red Bull en Mercedes is nog steeds echt, dat bleek laatst ook wel weer in de rel rondom het budgetcap. De Vries valt wat dat betreft met zijn Sneekse neus in de boter. Hij heeft immers de afgelopen jaren meegedraait in de stal van Mercedes als Formule E coureur en reserve voor het Formule 1 team. Volgend jaar maakt hij dus de overstap naar ‘de vijand’.

Nyck teamleider

Red Bull honcho Helmut Marko heeft grote verwachtingen van Nyck en geeft aan dat hij zelfs verwacht dat de man uit Frieslân meer dan Yuki Tsunoda de teamleider zal zijn volgend jaar. Tevens erkent hij dat de race in Monza echt het verschil heeft gemaakt. Daarvoor stond de Vries ook wel op het lijstje van Red Bull, maar niet per se op de eerste plaats.

Ervaring bij team zilver

Nu is het natuurlijk ook nog zo dat Nyck natuurlijk ook de nodige ervaring in Mercedes-machinerie heeft. Vorig jaar testte hij in Abu Dhabi bijvoorbeeld met de W12. Dit jaar heeft hij al wat rondjes gedaan met de W13. Daarnaast heeft Nyck natuurlijk de nodige kennis van hoe het team werkt en wat Toto Wolff elke ochtend bij het ontbijt neemt. Speelde dat ook nog mee in de keuze van Marko en Red Bull?

Sneer

Marko erkent dat de Vries zijn ervaring bij Mercedes natuurlijk meeneemt, daar hij betrokken was ‘bij zo’n beetje elk team van Mercedes’. Echter kan de markante Oostenrijker het niet laten toch weer even een geinig sneertje aan het adres van de oude concurrent te plaatsen:

Ze staan derde in het kampioenschap, dus ja, wat kunnen we van hen leren? Helmut Marko, koning van de zieke sneer

Ouch burn…Caliente. Waarvan akte. Het moge duidelijk zijn, Helmut geniet ervan dat zijn team momenteel de boventoon voert in de Formule 1. Laten we hopen -als oranjebrillen- dat dat ook nog zo is als de FIA eindelijk die budgetcap overschreiding aankondigt…