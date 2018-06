De Peugeot Partner, Citroën Berlingo en Opel Combo zijn hier

De drie busjes borduren verder op de bekende naam.

Peugeot koos met de Rifter voor een andere naam. Citroën en Opel hielden wel de traditionele benaming aan voor de praktische busjes. Vandaag komen de drie merken met de bedrijfsvarianten van deze modellen.

De busjes zijn technisch tweelingen en dus kun je de auto’s in één naam noemen. De verschillen zitten in het uiterlijk en interieur. Onderhuids zijn het broertjes. Zo zijn de Partner, Berlingo en Combo 4,40 meter lang. Van die lengte kan 1,81 meter gebruikt worden om spullen te laden. De verlengde versie is 4,75 meter lang. Daarmee zijn de busjes ongeveer 35 centimeter gegroeid in vergelijking met de voorgangers.

We hebben te maken met ‘Franse’ auto’s en dat betekent dat er altijd wel een geinige gimmick aanwezig is. In het geval van de Partner heeft dit te maken met de opbergvakken. In het interieur zijn her en der verschillende vakken te vinden en volgens Peugeot vrijwel altijd binnen handbereik. De totale opbergruimte bedraagt 113 liter.

Zoals je van een modern busje mag verwachten komen zowel de Partner als de Berlingo en Combo met tal van rijhulpsystemen. Qua motoren zijn de Berlingo en Combo gelijk.

Peugeot Partner/Citroën Berlingo diesel

BlueHDi 130 pk S&S

BlueHDi 100 pk S&S

BlueHDi 75 pk

Peugeot Partner/Citroën Berlingo benzine

PureTech 110 pk S&S

PureTech 130 pk S&S EAT8 (tweede helft 2019)

De nieuwe Peugeot Partner en Citroën Berlingo verschijnen richting het einde van 2018 op de markt. De Opel Combo is al verkrijgbaar in september. Welke motoren de Combo gaat krijgen is op dit moment nog niet bekend.