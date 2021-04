Deze 7 auto's waren een eenmalige actie - Autoblog.nl

Sommige auto’s hadden geen voorganger en kregen evenmin een opvolger. Dat betekent meestal dat het geen succesnummers zijn, maar dat zijn juist de interessante auto’s.

Veel modellen van de grote merken kunnen bogen op een lange historie. Of ze hebben op z’n minst één (verre) voorganger. Of er zit nog een opvolger in het verschiet. Maar er zijn ook modellen die noch een voorganger hadden, noch een opvolger kregen. Eenmalige acties dus. Soms is dat jammer, soms niet, maar het zijn in ieder geval unieke modellen. Een allesomvattende lijst van auto’s die er maar één generatie waren zou wel erg lang worden, dus om het behapbaar te houden pikken we een aantal interessante gevallen uit.

Aston Martin Cygnet (2011-2013)

We beginnen klein, met de Aston Martin Cygnet. We hadden hier ook de Toyota IQ neer kunnen zetten (die was er ook maar één generatie), maar de Cygnet is natuurlijk veel interessanter. De Cygnet (wat jonge zwaan betekent) was een poging van Aston Martin om de uitstoot van hun dikke acht- en twaalfcilinders te compenseren en zo te voldoen aan de uitstootnormen. De omgekatte Toyota was een flop. Het plan was om er jaarlijks 4.000 te produceren, maar uiteindelijk schopte de Cygnet het niet verder dan 150 stuks. Volkomen logisch dus dat er geen vervolg kwam. Wel kwam er in 2018 nog een leuk achteraankomertje: een one-off met de V8 uit de Vantage S.

Ford Puma (1997-2002)

Er is inmiddels een nieuwe Ford Puma, maar het is duidelijk dat dit niet de opvolger is van de eerste Puma. Dat was er dus ook eentje in de categorie ‘eenmalige actie’. De Puma was een compacte sportcoupé die op het onderstel van de Fiesta stond. Dit onderstel leende zich uitstekend voor een auto als deze. Met 91 tot 125 pk was het geen snelheidswonder, maar dat hoeft ook niet altijd. Er kwam nog wel een snellere versie – de Racing Puma – maar die ging aan onze Nederlandse neus voorbij. De Puma was overigens niet de enige auto in dit segment die geen opvolger kreeg: de compacte en betaalbare sportcoupé onderging hetzelfde lot als de dodo.

Renault Avantime (2001-2003)

Een extravagant gestylde grote driedeurs MPV: dat is iets waar alleen stronteigenwijze Fransen mee op de proppen kunnen komen. De Renault Avantime had geen voorganger, kreeg geen opvolger en er is niets wat er op lijkt. Deze volstrekt unieke coupé-MPV was gebaseerd op de Espace. Zo succesvol als de Espace was, zo onsuccesvol was de Avantime. Renault wist uiteindelijk maar een schamele 8.557 stuks aan de man te brengen van 2001 tot 2003. Het was dus niet verwonderlijk dat deze auto geen vervolg kreeg. Maar het feit dat er maar één generatie is geweest maakt de auto des te unieker.

Mercedes CLS Shooting Brake (2012-2018)

In tegenstelling tot de Coupé-MPV is de stationwagon een zeer gebruikelijke carrosserievariant. De meeste moderne stationwagons hebben dan ook een vrij uitgebreide stamboom. Zo niet de Mercedes CLS Shooting Brake. Mercedes boorde met deze auto in feite een nieuwe niche aan. Niet de niche van de shooting break, maar die van de sportief gelijnde stationwagon. Zoals de reguliere CLS een sedan is met een sportieve daklijn, zo is de CLS Shooting Brake een stationwagon met een sportieve daklijn. Het resultaat is een van de fraaiste moderne stationwagons. Specifieke verkoopaantallen van de Shooting Brake zijn niet bekend, maar blijkbaar zag Mercedes er geen brood in om deze auto een opvolger te geven. Dit zou vooral liggen aan een gebrek aan animo in de VS en China. Mercedes stations zullen dus nooit meer fraaier worden dan deze CLS Shooting Brake.

Volkswagen Phaeton (2002-2016)

Wat krijg je als iemand met megalomane trekjes het voor het zeggen heeft bij Volkswagen? De Phaeton dus. Een Volkswagen, maar dan niet voor het volk. De Phaeton was daarom gedoemd te floppen. De auto werd inderdaad geen succesnummer, maar deed desondanks niet onder voor de concurrentie. De motoren waren ook toplimousine waardig, met als topversie de machtige 6.0 W12. De Phaeton kreeg uiteraard geen opvolger, maar bleef dankzij meerdere updates (inclusief een compleet nieuw front) nog wel tot 2016 in productie.

Alfa Romeo 8C (2007-2010)

We zouden makkelijk een lijstje kunnen vullen met alleen maar sportwagens, maar we houden het een beetje gevarieerd vandaag. Een van de gaafste eenmalige sportwagens moet wel de Alfa Romeo 8C Competizione zijn. Het design is simpelweg een tijdloos meesterwerk. Onder de motorkap lag een variant van de Ferrari V8 die ook in bijvoorbeeld de F430 en de GranTurismo is te vinden. Daarmee is en blijft het een extreem begeerlijke auto. Dat de auto alweer 14 jaar oud is zie je er ook absoluut niet aan af. In tegenstelling tot sommige andere auto’s uit dit lijstje was er geen gebrek aan interesse. De gelimiteerde oplage van 500 stuks was in no time uitverkocht. Er volgenden ook nog 500 Spyders, voor degenen die achter net grepen bij de coupé.

Lexus LFA (2010-2012)

Vooruit, nog één supercar dan: de Lexus LFA. Met zijn eigenaardige vouwen is het misschien niet zo’n klassieke schoonheid als de Alfa, maar als je er eenmaal aan gewend bent is het een zeer geslaagd ontwerp. De grootste attractie ligt onder de motorkap in de vorm van een 4,8 liter V10, die een fenomaal geluid produceert. De LFA werd uiteindelijk in dezelfde oplage als de 8C Competitionze geproduceerd, maar verkocht een stuk moeizamer. Dat lag mede aan het prijskaartje van dik drie ton. Dit hoge prijskaartje was weer deels te wijten aan de switch naar CPFR carrosserie halverwege de ontwikkeling. Lexus presenteerde een LFA Roadster als concept, maar die heeft het helaas niet tot het productiestadium geschopt.

