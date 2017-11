Special: Renault Avantime

De best verkochte concept car allertijden.

Van sommige auto’s weet je van tevoren dat het geen verkoopsucces gaat worden. Niemand dacht bij de introductie dat de Avantime het wel even zou gaan flikken. Maar sommige auto’s zijn niet bedoeld verkocht te worden. Of om gereden te worden. Het is enkel een statement. Geen statement was krachtiger dan de Renault Avantime. Voordat we de Avantime behandelen, een klein beetje context. Renault was in de jaren ’90 het brave jongetje van de klas. De auto’s waren saai, verstandig en precies waar de markt om vroeg. De Clio, Megane en Laguna waren prima auto’s in hun klasse: comfortabel, charmant en betaalbaar. Aan de top van segment stond de Renault Safrane (afbeelding onder). Een auto die moeilijk te verkopen was. De tijden waren aan het veranderen, niemand was meer geïnteresseerd in gewoon ‘een grote auto’. Het moest iets anders zijn: premium, een SUV of een combinatie van die twee.

Renault kondigde intern een renaissance aan. Het roer moest om. Renault mocht wel wat gewaagder worden. Gelukkig had men een aantal topdesigners in dienst rond die tijd. Uiteraard was Patrick LeQuement de grote man bij Renault. Renault werkte echter ook samen met Matra. Bij Matra was Philippe Guédon in dienst. Guédon kende een lange historie bij Simca, Matra en Renault. Volgens velen is Guédon de grote man achter de Renault Espace. De Espace werd weliswaar voor Antonis Volanis ontworpen, maar Guédon wist het productierijp te maken in zijn tijd bij Matra. Aanvankelijk was het plan om het idee te verkopen aan Peugeot, maar die hadden er weinig oren naar. Renault zag wél wat in de futuristische auto. Voor zowel Renault als voor Matra was de Espace een zeer groot succes. Renault had een auto in de aanbieding die geen andere fabrikant had en bij Matra kon de schoorsteen blijven roken, want zij waren verantwoordelijk voor de productie van de Espace.

De Espace was in productie sinds 1984, sindsdien was iedereen bekend met het fenomeen. Sterker nog, genoeg volwassenen die dit nu lezen hebben op een van de stoelen gezeten, tijdens ritjes naar school of naar Zuid-Frankrijk. Natuurlijk, kinderen vinden supercars als de Ferrari F40 of Porsche 959 ongelooflijk cool. Maar niets is gaver dan een gigantische auto met separate stoelen waar je vrienden ook in mee kunnen. In een MPV had je alle ruimte en zat je hoog. Met deze positieve associatie had Guédon een idee. Er zou namelijk een tijd aanbreken dat die (destijds) kleine kinderen zelf in staat waren om een auto te kopen. Waarom dan niet een supergave MPV maken? Yep, alleen Fransen kunnen met dit soort bizarre ideeën komen.

Guédon ging met dat idee aan de slag. Het moest een tweedeurs auto worden op basis van een Renault Espace. Aanvankelijk was het idee om er een coupe-cabriolet van te maken. Het was de bedoeling dat de D-stijl zou blijven staan en het dakgedeelte weg kon klappen in de achterbak. Mede daardoor was de achterkant vrij apart vormgegeven. Het idee van een cabriolet zou echter geen goedkeuring krijgen, maar het achtersteven zag er bijzonder uit. Op basis van die schetsen werd er een prototype ontwikkeld.

Toen de auto af was, werd de auto door Guédon en de zijnen aan Renault gepresenteerd. Patrick LeQuement, de grote man achter onder andere de Twingo was enthousiast. Deze auto was uitstekend voor de nieuwe designrichting van nieuwe Renaults. Vanaf dat moment nam Renault het project over van Matra. Dat moest ook wel, want Renault was zelf bezig met een bijzondere opvolger van de Safrane. Deze auto zou later de Vel Satis worden. Voor Lequement was het de uitdaging om 3 nieuwe auto’s in het hogere segment (Avantime, Vel Satis en Espace IV) een unieke identiteit mee te geven, met behoud van het Renault familiegezicht.

Ondanks dat de naam Avantime al in het begin gebruikt werd voor de auto, werd de auto niet onder die naam geïntroduceerd. De onthulling was overigens niet op een ordinaire autoshow, maar tijdens een speciaal evenement. De locatie: het Louvre, uiteraard. De naam van de auto: Renault Coupéspace. Een samenvoeging van coupé en Espace. De reacties waren overweldigend. Niet zozeer omdat iedereen hem mooi vond, integendeel. De reacties waren enorm positief én negatief. Patrick LeQuement vond dat prima. Zijn visie was dat een design polariserend moest zijn. Als mensen geen mening hebben over een ontwerp, is het te saai. Merde, niets is erger dan een saaie auto.

De Coupéspace was overduidelijk een concept car, maar omdat ze bij Matra vanaf het begin werkte met het Espace-platform kon de auto relatief goedkoop en eenvoudig in productie genomen worden. Uiteraard is dat ‘goedkoop’ relatief. De aluminum opbouw met kunststof bodypanelen was nog wel te doen. Beide materialen laten zich redelijk makkelijk vormen. De grootste uitdaging waren gek genoeg de deuren. De eis was dat de passagiers van de voorstelen alsmede die van de achterbank gemakkelijk moesten kunnen in- en uitstappen. Daarom zijn de deuren op een Avantime zo enorm lang. Er werd een bijzonder fraai mechanisme ontworpen met een dubbele scharnier. Zo was het mogelijk om in een kleine ruimte alsnog comfortabel uit te stappen.

In 2001 werd de productie van de auto gestart. De Coupéspace werd gedropt ten faveure van zijn oude werknaam: Avantime. Letterlijk vertaald: Avant = vooruit. Time: tijd. De auto was dus zijn tijd vooruit, maar voor klanten in 2001 was dat lastig. Wederom kreeg de auto lovende en minder lovende kritiek in de pers. Bijzonder knap dat ze een concept car gewoon in productie nemen, maar het idee van dit concept werd niet door iedereen begrepen. De Avantime was weliswaar een coupé, maar absoluut niet sportief. Toch kon je er maar met vier mensen in zitten en was de bagageruimte bijzonder klein. Ook potentiële klanten wisten niet wat ze met de auto aanmoesten. De Avantime werd mondjesmaat verkocht, in de eerste maand werden er slechts negen (9!) van verkocht.

Dat kwam mede door de vrij hoge prijs en de beperkte keuze qua uitvoeringen. De Renault Avantime was in het begin leverbaar met één motor: de 3-liter V6 met 24 kleppen. Het maximum vermogen was 207 pk en 270 Nm. Dat zijn nu geen topwaarden en dat was het destijds eigenlijk ook niet, zeker niet voor zo’n prestigieuze auto. Want dit was toch wel de ultieme coupe om mee te cruisen. De motor werd in samenwerking met PSA ontwikkeld en was ook te vinden in auto’s als de Peugeot 406 en Renault Laguna. We benoemen de prestaties om aan te geven dat de auto daadwerkelijk vooruitkwam, maar ze zijn niet van belang voor een auto als de Renault Avantime. De V6 leverde een maximum vermogen van 210 pk bij 6.000 toeren en een maximum koppel draaimoment van 285 Nm bij 3.750 toeren.

Je kon de Avantime V6 krijgen met een handbak en een automaat. De Avantime komt nog uit de tijd dat de handbak verreweg de zuinigste en snelste optie was: 0-100 km/u in 8,6 seconden en een top van 220 km/u. De automaat had 9,2 seconden nodig om de 100 te halen en hield het bij 215 km/u voor gezien. De verschillen waren ‘op de weg, in het vlees’ nog groter. De handgeschakelde zesbak had zorgvuldig gekozen verhoudingen, waardoor de auto altijd in zijn ideale toerengebied zat. Bij de automaat viel je daar geregeld buiten. Naast een automaat of handbak kon de klant kiezen uit twee uitvoeringen: de luxe ‘Privilege’ of de sportievere ‘Dynamique’.

Zo ver er klanten waren althans, want de auto verkocht niet al te best. Er werden slechts 2.067 van verkocht het eerste jaar. Renault had nooit verwacht dat het een verkooptopper zou worden, maar dat het zo’n drama zou zijn hadden ze niet voorzien. Dat was ook extra zuur voor Matra. De Espace die ze voorheen mochten bouwen verkocht aanzienlijk beter. Om de verkopen wat op te krikken werd het gamma uitgebreid met twee nieuwe motoren en een extra uitrustingseau. De eerste was een 2.0 benzine motor met twin-scroll turbo. Destijds was Renault een van de eerste met zo’n type motor. Op papier minder sterk en minder snel, maar omdat de motor wat beter bij de les was (250 Nm bij 2.000 toeren) was het eigenlijk een fijnere motor in de omgang. Zuiniger ook. Jazeker: effectief downsizen deed Renault 15 jaar geleden al.

Mocht ook die benzinemotor te duur in de omgang zijn, werd de 2.2 dCi aan het gamma toegevoegd. De motor kwam uit de Laguna II en was een van de fijnste diesels van dat moment. In de Avantime ging het net. Wel een fijne motor voor op de snelweg, maar de prestaties waren matig (11,5 seconden naar de 100!). Alle viercilinders hadden de handbak. De Avantime met dieselmotor was overigens ook te krijgen in een kale ‘Expression’ uitvoering.

De Avantime was dus een drama qua verkopen. Je ziet zo ook bijna niet voorbij komen. Over hoeveel aantallen hebben we het eigenlijk? Precies 8.450 stuks. In het eerste jaar werden er 2.067 verkocht. 2003 was een topjaar met 5.097 stuks en de laatste 1.286 werden in 2003 verkocht. Sommige exemplaren zijn pas later op kenteken gezet. Sommige dealers hadden moeite om de voorraad te slijten. Dat deze voorraad bestond uit één auto bestond doet daar niets aan af. De Renault Avantime werd vooral niet begrepen door het publiek. Waarschijnlijk omdat Renault zelf ook niet echt wist wat ze er mee aan moesten. Ze hadden een concept car voor de openbare weg gebouwd. In dat licht bezien is 8.450 exemplaren een bizar hoog aantal. Meestal wordt er van een concept een handjevol gemaakt, als het al meer dan eentje is. Rijden er op dit moment overal MPV’s met bijzondere dak- en deurconstructies? De Tesla Model X misschien, maar de Avantime is veel cooler dan die volgevreten Transformer.

Niet al te lang geleden vroegen we ons af: waar gaat het eigenlijk heen met de automobiel? Ondanks dat sportauto’s zullen blijven bestaan, is autonoom rijden veel dichterbij dan dat wij ons nu kunnen voorstellen. Denk aan concepts als de Volkswagen Sedric, dat is waar we naartoe gaan. Echter, al die concepts hebben iets treurigs. Daar komt de Renault Avantime om de hoek kijken. In 2001 kon je nog niet autonoom rijden, dus had de auto een stuurwiel en gas- en rempedaal. Maar dit zou een auto zijn die autonoom rijden cool kan maken. De stijl van de auto, het interieur, het gebruik van veel glas, de sfeer in het interieur: dit is gewoon een rijdende lounge. Reken maar dat we over 10-15 jaar weer auto’s gaan zien die qua concept op de Avantime lijken. Zijn tijd ver vooruit dus.