Deze 8 matige auto’s hebben een fantastische motor

Een slechte auto hoeft niet altijd een slechte motor te hebben.

Een auto bestaat het vele onderdelen. Daar is de motor slechts een klein gedeelte van. Auto’s moeten daarnaast meerdere disciplines beheersen, daar is de motor ook een onderdeel van. Een motor is dus behoorlijk bepalend voor een auto. Denk aan prestaties, verbruik, geluid en gewicht. Een slechte motor kan een goede auto breken, als het ware.

Andersom werkt het ook zo. Er zijn natuurlijk auto’s die niet al te best zijn. Dat kan aan alles liggen. Slechte wegligging, te hoog gewicht, vage besturing, torsiestijfheid: you name it. In sommige gevallen is het allemaal niet op niveau. Sommige auto’s worden gelukkig nog enigszins gered door hun motor, dat een absoluut pareltje is. Daar gaan we het vandaag over hebben. We presenteren 8 opmerkelijke ‘motor-auto’ combinaties die niet helemaal kloppen.

Alfa Romeo 147 GTA (937A)

Dit is een gevaarlijke, want we houden allemaal enorm veel van Alfa Romeo. Toch moeten we de 147 GTA benoemen. Waar de 147 met 2.0 Twin Spark motor een lichtvoetige, agiele en precies te sturen auto was, was dat bij de GTA veel minder het geval. De 3.2 Busso zescilinder drukte als een malle op de vooras. Ook leverde dit prachtblok teveel vermogen en koppel voor de voortrein. De 147 GTA is wellicht een van de fraaiste Hot Hatches ooit gebouwd en er zijn eigenlijk geen concurrenten die een beter geluid voortbrengen. Als Ferrari een hatchback zou bouwen, zou de auto er zó uitzien (en klinken). Maar de auto mistte de laatste 10% van de ontwikkeling. Later met onder meer het Q2 sperdifferentieel (dat gek genoeg alleen op de 1.9 JTD leverbaar was) wisten eigenaren de ware potentie van de auto te vinden.

Audi RS Q3 (8U)

Deze auto definieert het concept van een ongelukkig huwelijk. De Q3 RS is eigenlijk allesbehalve een ‘RS’. Het sturen gaat vaag, de wegligging is stuiterend zonder sportief te zijn en onder aan de streep gaat het niet eens zó hard. De vijfcilinder is een (teruggetuned) pareltje en weet alsnog een glimlach te bezorgen. Maar je merkt aan alles dat het blok thuishoort in een lichtere auto met een (veel) lager zwaartepunt. Een RS3 bijvoorbeeld. Of nog beter, een Donkervoort D8 GTO.

Mercedes-Benz R63 AMG 4-Matic Lang (W251)

Wederom eentje waar je over kunt discussiëren. In zijn genre is het één van de gaafste auto’s ter wereld. Veel ruimte, veel comfort en die schofterig lekkere 6.2 V8 van AMG. Wat wil een mens nog meer? Misschien een betere auto. De R-Klasse was gebaseerd op de ML, maar dan met een MPV-achtig koetswerk. Verwacht dus absoluut geen dynamische eigenschappen. Ook het gewicht speelt de auto een beetje parten. De motor is weliswaar goed voor 630 Nm, maar die Newtonmeters bevinden zich in de bovenste toerenregionen (vanaf 5.200 toeren!). Leuk idee, maar de uitvoering kan beter. De R-Klasse was wel de eerste straatauto met dit motorblok en kent nul concurrenten, dus het is zeker een uniek ding. Maar in een C63 of E63 AMG komt de motor veel beter tot zijn recht.

Chrysler Crossfire SRT-6 (ZH)

Hier had ook kunnen staan: Mercedes-Benz SLK 32 AMG. Mercedes had een bepaalde klant in gedachten met de SLK: de wat oudere heer/dame met voldoende cash om zo’n auto aan te kunnen schaffen. Net zoals de Chrysler Crossfire. Dat was absoluut niet de meest dynamische auto in zijn klasse, integendeel. De Chrysler Crossfire is echter een geweldig staaltje design. Het is een spectaculaire auto om te zien, terwijl er niet één een auto is die er op lijkt. Ook van de Crossfire kwam er een extra snelle variant, de SRT-6, met de hardware van de AMG. Dat kan niet fout gaan, zou je denken. Dus wel. De besturing was gelijk aan een politicus: vaag en indirect. De vijftraps automaat was traag en kende te grote spatiëringen. Als klap op de vuurpijl kon het ESP ook nog eens niet uit.

Saab 9-3 Viggen Cabriolet (NG)

De Saab 9-3 Cabriolet is een uitstekende cabriolet als je van relaxed rijden houdt. De stoelen zijn prettig, de ophanging is lekker soft en de low pressure turbomotoren passen daar uitstekend bij. Het was ook mogelijk om de Cabriolet als ‘Aero’ en zelfs als ‘Viggen’ te bestellen. In dat laatste geval kreeg je een 2.3 High Output Turbo met 230 pk en 350 Nm, dat waren relatief bescheiden opgaven. Voor de 9-3 Cabriolet was het echter teveel van het goede. Ondanks dat het koppel in de eerste twee versnellingen begrensd was, voelde je het stuur constant trekken. Tevens kon je de bandenrook uit de voorschermen zien komen. Invoegen op de snelweg in de derde versnelling? Wielspin is gewoon mogelijk. Op bochtige binnenwegen kwam deze rijdende Panna Cotta ook totaal niet tot zijn recht. Je zou meer mogen verwachten van de duurste Saab destijds. De motor was perfect. Bijzonder soepel, smeuïger dan Calvé pindakaas en met een geluid waar de huidige turbotorren nog wat van kunnen leren.

Toyota Corolla T-Sport (E120)

De Toyota Corolla van deze generatie is zeer doorwrocht. Tik een goede 1.6 16v Lunea Luna op de kop met weinig kilometers en je hoeft tot in lengte der jaren geen nieuwe occasion meer te kopen. De motor uit de T-Sport is een bijzonder staaltje technisch vernuft. In principe is de 1.8 VVTL-I gebouwd volgens hetzelfde principe als de VTEC motoren van Honda. Dus met variabele nokkenassen die er voor zorgen dat de kleppen verder open gaan voorbij een bepaald toerental. Het specifieke vermogen is nog hoger dan bij de grote concurrent van Honda, de K20A uit de Civic Type-R. Het onderstel, de transmissie en de besturing waren echter niet berekend op sportief gebruik. Tel daarbij op dat de motor alleen bij hele hoge toerentallen een beetje vooruit wilde gaan en je kan tot de conclusie komen dat het niet een gelukkig huwelijk was. Aan de motor lag het niet. In 2003 werd deze ook verkocht in de Lotus Elise (111R) en daar paste de motor veel beter bij.

Honda Civic Type-R (FN2)

Over de Civic Type-R gesproken, Honda had het er zelf ook moeilijk mee om het kunstje nogmaals te herhalen. De Civic van de FN2 generatie is eigenlijk geen Civic, maar is technisch meer verwant aan de Jazz. Dat betekende dat deze Civic Type-R een veel minder hoogwaardig onderstel had dan zijn voorganger. Ook was de FN2 aanzienlijk zwaarder geworden. Om dat goed te maken, kreeg de FN1 slechts 1 paardenkracht erbij. De motor was nog altijd een heerlijkheid, maar had moeite met de auto.

Cadillac Seville STS

Guilty pleasure van ondergetekende. De Seville was een serieuze aanval van Cadillac op de gevestigde orde. Dat lukte overigens heel erg aardig. Een directe S-Klasse killer was het niet, maar het was een waardig alternatief voor een Lexus LS400 of Audi A8. Het probleem zat ‘m in de aandrijflijn, want de motor zelf was briljant. De 4.6 liter grote Northstar V8 was bijzonder krachtig en sterk. Meer dan een match voor wat de concurrentie te bieden had. De motor lag overdwars en was gekoppeld aan een viertrapsautomaat, die het vermogen afgaf op de voorwielen. Als Seville SLS maakte dat niet zo veel uit, die was vooral op comfort afgestemd. De STS moest juist sportiever zijn en de Europese clientèle aanspreken. Met de opvolger (Cadillac STS) liet GM zien dat ze het op zich wel konden, alleen niet met de Seville STS.

