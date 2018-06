Pik deze Carrera GT voor minder dan 750K op in Limburg

En wees snel!

Het blijft verbazingwekkend hoe sommige autodealers een grijze muis als de Skoda Kodiaq naast de angstaanjagende Porsche Carrera GT (rijtest) kunnen aanbieden. Toch is dat precies wat deze verkoper doet. En laten we wel wezen, ze hebben niet eens het minste exemplaar achter de ruiten staan. De Carrera GT in kwestie ziet er haarfijn uit en heeft amper kilometers achter de rug.

Eigenlijk klopt daarmee het totaalplaatje direct. De Carrera GT, uitgerust in een saai, maar toepasselijk zilveren kleur, is gedurende zijn leven netjes onderhouden en lijkt enkel de garage verlaten te hebben voor de gebruikelijke zondagsrit. De rekensom klopt (ongeveer), daar de wagen op 6 augustus, 2005, is afgeleverd bij de eerste eigenaar. Dit betekent dat de wagen ongeveer 650 zondagen heeft gezien. Bekijken we de tellerstand (7.354 kilometer), dan ontdekken we dat de Carrera GT ieder weekend gemiddeld 11 kilometer heeft afgelegd. In theorie zal het waarschijnlijk een compleet ander verhaal zijn, maar nu heb je in ieder geval je dagelijkse dosis nutteloze informatie binnen.

Althans, we hopen dat dit het geval is geweest, want zelf zouden we de 612 trappelende paarden die de V10 van ‘The Rebel‘ produceert maar wat graag langdurig in het rond roeren. Wellicht kan één van jullie dit binnenkort doen, want de bolide staat in Heerlen te koop voor het onsmakelijke, maar niet onredelijke bedrag van 725.000 euro. Gezien de Belgische ‘platen’ zal daar nog het een en ander aan kosten bijkomen, zo weten we uit ervaring. Aan de andere kant, wanneer je voor dergelijke bedragen kunt winkelen, hoef je je om die extra euro’s niet druk te maken.

Met dank aan Chris voor de tip!