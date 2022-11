Deze 996 Turbo heeft 1.087.000 km gelopen!

Ja, een 996 Turbo met een miljoen op de klok!

Een Porsche 911 is een sportauto/supercar (beetje afhankelijk van de uitvoering) die je elke dag kunt rijden. Wintersport, dragstrips, Nürburgring, Porsche-meetings, parenclubs, detail-workshops en in de file: je kan altijd met een 911 uit de voeten.

Dat lukt niet met auto’s die verregaand onbetrouwbaar zijn. Nu kennen Porsches hun aandachtspunten en weten iedereen dat je bij de 996 moet opletten met IMS, EMS, PMS en andere afkortingen die lekkages en storingen kunnen veroorzaken.

De 911 Turbo is ietsje anders. Die heeft namelijk geen Carrera-motor, maar een Mezger zescilinder. Die hebben minder issues, alhoewel je alsnog veel kwijt bent voor onderhoud en kleine reparaties. Dat maakt de prestatie van deze 911 Turbo alleen maar knapper.

996 Turbo met bizarre km-stand

Het gaat namelijk om de grijze 996 Turbo van Tom. Deze heeft er namelijk een behoorlijk leven opzitten, de teller staat namelijk nu op 999.999 km! Er zijn Alfa Romeo’s die dat niet eens halen. Nu vraag je je af: “Waarom gaat Tom niet verder met rijden om die 999.999 km te doorbreken? Wacht hij op een gortdroge doch goudeerlijke monteur uit Soest om er wat van te zeggen? Maakt hij eer een apart filmpje van met Lewis Hamilton?

Nee en nee: de Porsche gaat niet verder. Bij 999.999 km is de koek op en stopt de motor. Hij gaat niet meer terug naar nul, gaat niet langs start en ontvangt geen 20.000 euro. Het is de enige Porsche-eigenaar die geen Social Media-kanaal heeft. Overigens kan de eigenaar de stand nog wel bekijken. Daarvoor moet hij even switchen naar de stand in mijlen, dan kan de computer het nog weel weergeven. Op dit dit moment staat de mijlenteller op 676.000 mijl, dus 1.087.000 km!

Kan er prima mee door!

Bij 380.000 mijlen (ongeveer 610.000 km) hebben ze het blok uit de 996 Turbo gehaald om wat olielekkages aan te pakken en meteen even om de twee KKK-turbo’s te vervangen. Daarbij staat KKK voor Kühnle, Kopp & Kausch, niet een groep roomblanke ariërs in nog blankere lakens. Gelukkig heeft BorgWarner de toko overgenomen in 2006. Enfin, teurg naar de motor. Die was namelijk uit de kunst.

Het idee was om zoveel mogelijk onderdelen te vervangen. Echter, de meeste onderdelen voldeden nog aan de toleranties van Porsche! Die Mezger-blokken zijn traditioneel over-engineered en dat is in deze 996 Turbo dus niet anders. Dus, mocht je twijfelen of je wel door moet rijden na 250.000 km in je 911: weet dat je nog wel eventjes door kan!

Fotocredits: Apex Automotor

Meer lezen? Zo zeldzaam is een Porsche 996!