Nieuwe Porsche 911 992 Targa is wunderbar

De Porsche 911 992 Targa is hier en het is weer een snoepje geworden. Helaas is er wel een nadeel.

Je wist dat ‘ie ging komen en het moment is hier. Elke keer brengt Porsche ons een nieuw hoofdstuk met de 911 (992) met vandaag deze semi-open variant. Na de Coupé, Cabriolet en de Turbo zijn we aangekomen bij het hoofdstuk Targa.

Niet alleen is de dakconstructie voor een groot deel overgenomen van de 991 Targa, de beschikbare aandrijflijn is dat ook. Nog steeds peinst Porsche er niet over om de 911 Targa van achterwielaandrijving te voorzien. En dat is toch wel een nadeel te noemen. De 992 Targa komt er alleen als 4 en als 4S. Net als bij de 991 duurt het 19 seconden om de dakconstructie te openen of te sluiten.

Porsche 911 992 Targa specs

De geblazen 3.0-liter boxer zescilinder is goed voor 385 pk met de Porsche 911 Targa 4 en 450 pk in het geval van de Targa 4S. Met het Sport Chrono pakket sprint laatstgenoemde in 3,6 seconden naar honderd kilometer per uur. Dat is 0,2 langzamer dan een 4S Coupé. Dat u het weet. De topsnelheid ligt op 289 km/u voor de Targa 4 en 304 km/u voor de Targa 4S. Je kunt de Targa’s met een PDK of de recent geïntroduceerde handgeschakelde versnellingsbak krijgen.

Porsche 911 992 Targa spielerei

Standaard op een 911 Targa 4S (en optioneel op de Targa 4) is Porsche Torque Vectoring Plus of PTV Plus. Met dit elektronische differentieel op de achteras kan het koppel volledig variabel gestuurd worden. Een ander noemenswaardig en mooi systeem dat standaard op elke 992 zit is Porsche Wet mode. Het gasrespons wordt aangepast voor maximale grip onder natte omstandigheden. Wanneer sensoren bij de voorwielen van een 992 nattigheid voelen krijg je een seintje in het instrumentencluster om Wet mode in te schakelen.

Serieus rubber

De Porsche 911 Targa 4 heeft 19-inch 235/40 ZR banden vòòr en 20-inch 295/35 ZR banden achter. De 4S is natuurlijk een tandje dikker met 20-inch 245/35 ZR voor en enorme 21-inch 305/30 ZR’s achter. Standaard komen beide modellen met stalen remmen. De Porsche Ceramic Composite Brake’s (PCCB) zijn een optie.

55 jaar Targa

Waar de 911 (991) Targa nog een echte verandering was ten opzichte van de 997, is de dakconstructie van de 992 vooral een doorontwikkeling. Leuk feitje: De 911 (992) Targa komt precies 55 jaar na de introductie van de allereerste 911 Targa 2.0 uit 1965.