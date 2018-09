Autoblog advies: welke B-segmenter voor vier mille?

De keuze is reuze, maar welke is het interessantst? Team Autoblog zoekt het voor u uit!

Maak kennis met Autobloglezer Rik. Hij is op zoek naar een nieuwe auto. Niet zomaar eentje, maar een gebruikte met een beetje karakter. Zij vriendin begint binnenkort op haar nieuwe werk, wat ongeveer 30 kilometer van huis ligt. Op dit moment rijdt ze in een Fiat Panda heen en weer. Dat zint Rik niet zo heel erg. Hij heeft het volste vertrouwen in de capaciteiten van zijn vriendin, maar niet die van alle andere weggebruikers.

Mede daarom zijn ze op zoek naar een leuke auto die haar elke dag veilig heen en weer kan brengen. Als het kan zou het ook prettig zijn om de auto in te zetten voor langere tochten in de vakantie. Het mag dus een stuk volwassener dan een Fiat Panda. De Panda is natuurlijk een A-segment auto, Rik zoekt bewust een auto uit het B segment. Groter is ook weer overkill, gezien de extra kosten die dat met zich meebrengt.

Qua luxe zijn ze met de Panda niet verwend, maar het zou wel lekker zijn als de auto luxe is aangekleed. Airco is een absolute vereiste en een fabrieksstereo is gewenst. Dus een een redelijk verse auto met niet al te veel kilometers. Wel luxe en een beetje goede looks, maar niet te duur. Kortom, een segment waar heel veel lezers in shoppen, gezien een groot aantal aanvragen. De specifieke wensen van Rik en zijn vriendin in de bekende tabel:

Huidige /vorige auto's: Fiat Panda Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 4.000 Jaarkilometrage: 18.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nieuwe baan Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken /modellen: Fiat No-go modellen / merken: Ford

Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet Sport (199)

€ 4.000

2007

140.000 km

Het begint een beetje de Alfa Romeo 159 onder de hatchbacks te worden. Er zijn eigenlijk ook grote paralellen met de Alfa. Ze stammen uit dezelfde periode, beide zijn voorzien van fraaie koetswerken en grotendeels GM-techniek. En beide rijden minder exotische en/of spannend dan je op voorhand zou verwachten. De Grande Punto heeft als voordeel dat je veel waar voor je geld krijgt. Omdat de auto beduidend minder gewild is dan een Polo, valt een jongere Grande Punto met minder kilometers eenvoudig in het budget. Ondanks dat er absoluut schraaluitvoeringen van de Grande Punto bestaan, zijn er voldoende exemplaren te vinden in een leuke uitvoering met goede motor. Als je goed zoekt kun je enkele 1.4 T-Jet motoren vinden, dan heb je 120 pk tot je beschikking inclusief een acceptabel verbruik. In dit aankoopadvies lees je alle technische punten waar je op moet letten.

Opel Corsa 1.4 16v Sport

€ 4.000

2008

145.000 km

De Opel Corsa is een beetje een soortgelijke auto als de Grande Punto. Niet alleen omdat de Corsa nog steeds fris oogt, maar ook omdat de twee auto’s op hetzelfde platform staan. De Corsa is wat minder frivool dan de Punto. Met name de vijfdeurs is een beetje saai, maar de driedeurs oogt veel vlotter. Zoek een uitvoering met een redelijk setje velgen in een leuke kleur en er staat een gave auto voor de deur. In het budget zijn ze goed te vinden. De 1.4 16v motor is gewoon prima. Het maakt de auto geen scheurmonster, maar het is voldoende vlot. Wil je meer, dan moet je op zoek naar de Corsa GSI, maar die is vrij zeldzaam. Ook van de Corsa hebben we uiteraard een Autoblog aankoopadvies.

Peugeot 207 XS 1.6 16v Pack

€ 3.900

2006

110.000 km

De Peugeot 207 is niet de opvolger van de 206 zoals Peugeot het zelf voor ogen had. Qua verkopen heeft de 207 nooit in de schaduw mogen staan van de 206 of 205. De koplampen zijn nog steeds bizar groot, zonder dat iemand kon uitleggen waarom dat een goed idee was. De 207 was ook nog eens flink zwaarder dan zijn voorganger, terwijl de 206 juist bekend stond om zijn lichtvoetige weggedrag. Daar staat tegenover dat de 207 veel volwassener aanvoelt. Er is binnenin (veel) meer ruimte, meer rust en meer comfort. De 1.6 motor is prettig in de omgang, maar verwacht geen topprestaties, het is net aan iets meer dan voldoende. De auto kent wel zo zijn kuurtjes, in dit Autoblog aankoopadvies kun je zien welke dat zijn. Tipje van de sluier: test even of alle elektronica werkt.

Renault Clio 1.2 TCE Rip Curl

€ 3.995

2008

95.000 km

Net als met de Peugeot 207 een hele stap voorwaarts qua formaat. Aan de ene kant resulteerde dat in een minder speelse Clio, maar de Fransoos werd er wel volwassener door. Ook hier een sterk verbeterde zitpositie en hoogwaardiger interieur. De ‘Rip Curl’ was een actiemodelletje destijds, met wat extra uitrusting aan boord. Niet alle uitrustingsniveau’s zijn lekker: de Authentique is erg kaal, de Expression kan net. Wil je een leuke Clio, kijk dan dus naar een actiemodel of een Dynamique. Qua motoren kun je kiezen voor de 1.4 16v of de 1.2 TCE. Die laatste is het fijnste in de omgang. Ondanks de ‘turbo’ is het geen racemonster. Voor deze moet je overigens iets beter zoeken met dit budget, maar het is absoluut mogelijk. Ook van de Clio III hebben we natuurlijk een Autoblog aankoopadvies.

Smart For Four 1.3 Passion

€ 3.750

2006

82.500 km

Een van de kortste avonturen voor Mercedes-Benz was de Smart ForFour. Het idee leek zo simpel: een kekke hatchback, verkrijgbaar met ‘premium’-uitrusting voor een behoorlijk stevige prijs. Dat bleek niet echt goed te werken. Anders gezegd: dat bleek echt niet te werken. Al na twee jaar werd de stekker uit het project getrokken. Een commercieel fiasco wil nog niet zeggen dat de auto slecht is. Niets is minder waar. Er valt (heel) erg veel voor de Smart ForFour te zeggen. De auto ziet er nog altijd modern uit, wat knap is voor een modieus bakkie van 12 jaar geleden. In technisch opzicht deelt de auto zeer veel techniek met de Mitsubishi Colt, die bij ons bekend staat als betrouwbaar. Zijn er ook nadelen? Een beetje vers exemplaar is telkens lastiger te vinden en de bagageruimte is belachelijk klein.

Seat Ibiza 1.4 16v Sport (6L)

€ 3.995

90.000 km

2008

Van het VAG-trio verdient de Seat Ibiza de voorkeur boven de Skoda Fabia en de Volkswagen Polo. In dit budget zit je nog niet vast aan de ‘oude’ generatie modellen. De Skoda Fabia is op zich wel ok, maar wel erg saai. De Polo heeft als nadeel dat deze erg gewild is en dat dus alleen kale driecilinders in het budget vallen. De Seat is nog altijd geen oudejaarsconference op wielen, maar je hebt er iets meer lol mee dan de andere twee. Met name deze ‘Sport’ is interessant: sportstoeltjes, leuke wielen en voldoende uitrusting. Het is met 100 pk geen strepentrekker, maar de Ibiza (aankoopadvies) is er goed mee bediend. Het interieur is verder niet zo spannend, maar dat is ook niet het geval met de andere twee. Ga voor een zo laat mogelijk exemplaar, die hebben de ‘Cupra’-style bumpers.

MINI Cooper Chili

€ 3.850

2004

135.000 km

De leukste auto in zijn klasse is natuurlijk de MINI. De reden is vrij simpel, qua rijeigenschappen en design is het gewoon de meest tot de verbeelding sprekende auto. De MINI verkocht nieuw uitstekend in Nederland, dus het land staat er vol mee. Zoek je uitvoering zorgvuldig uit, want een Mini One met niets is echt uitgerust met niets. Een Cooper heeft standaard 25 pk meer plus net wat meer uitrusting, zeker met het Chili-pakket. Er zijn ook een paar kanttekeningen bij de MINI. Omdat de auto vrij duur is, moet je kijken naar oudere exemplaren. Nu klinkt ‘2004’ niet als oud, maar het is wel een auto die 14 jaar geleden in elkaar werd geschroefd. De MINI kent ook een lange waslijst aan aandachtspunten, getuige dit Autoblog aankoopadvies.

YOLO: Volkswagen Golf III VR6

€ 3.950

1995

190.000 km

Deze auto was vroeger onontbeerlijk om serieus genomen te worden door de vaste clientèle van de plaatselijke MacDonald’s. Het is de ultieme petjesauto. Het stuurt eigenlijk niet eens zo geweldig, dus waarom dan toch deze Yolo? Ten eerste de motor, die 174 pk sterke VR6 klinkt erg bijzonder. Dat staat in schril contrast met alle turbotorretjes van tegenwoordig. Het uiterlijk is lekker understated, mits de juiste 15″ BBS velgen eronder liggen. In het budget zul je het wel moeten doen met oudere exemplaren die wat meer hebben gelopen. Verder is het een perfecte auto om dagelijks mee te rijden. Het verbruik ligt wel iets hoger, maar hey: dat is Yolo. Deze auto haalt tenminste 224 km/u! Dat lukt de andere niet. Mocht de Golf III te oud zijn, een Golf IV V6 4-Motion valt ook binnen het budget, maar is aanzienlijk minder cool.