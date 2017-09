Dit is de Audi R8 V10 RWS met achterwielaandrijving!

Hij komt, hij komt.

We schreven al dat Audi voor de beurs in Frankfurt een verrassing in petto had en ze zullen zelf ongetwijfeld beweren dat een of andere autonome elektro SUV het belangrijkste nieuws van het concern is. Prima, maar voordat we echt de krant zitten te lezen achter het stuur willen we graag nog even genieten van dikke verbrandingsmotoren en als het effe kan RWD!

Deze R8 V10 RWS voldoet aan die omschrijving. Het gaat om een limited edition die in een oplage van 999 stuks wordt gebouwd. Onder de kap ligt de bekende NA 5.2 FSI V10 met 540 pk en 540 Nm. Daarmee zoeft deze achterwielaangedreven R8 in 3,7 tellen naar 100 km/u. De dakloze Spyder doet er 3,8 seconden over. De coupé heeft ene top van 320+ km/u en de Spyder houdt er bij 318 km/u mee op.

Grote vraag: hoe zit het met het gewicht, want er ontbreekt een aandrijfas! De winst valt misschien een beetje tegen. De R8 V10 RWS Coupé is 50 kg lichter dan de gewone R8 en komt uit op 1.590 kg. De Spyder is 40 kg lichter dan de versie met AWD en komt uit op 1.680 kg.

Verder laat Audi je gecontroleerd driften met de “dynamic”-modus ingeschakeld. Daarmee wordt het ESC in standje Sport gezet zodat het betere gumwerk mogelijk is. De V10 RWS gaat in Duitsland 140.000 euro kosten, de Spyder mag voor 153.000 euro mee. Vanaf de herfst is deze speciale editie te bestellen. Onze rijtest met de “reguliere” R8 check je HIER.